استقرت أسعار الذهب اليوم السبت 24 يوليو 2021 في مصر على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة عند نفس مستويات أسعار الأمس .

وسجلت أسعار الذهب اليوم السبت عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 790 جنيها مقابل 787 جنيها.

أسعار الذهب اليوم السبت

وبلغت أسعار الذهب عيار 24 الأعلى فئة 903 جنيهات مقابل 900 جنيها، بينما وصل سعر الجرام من عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب إلى ما بين 677 و680 جنيها.

أسعار الذهب عيار 21

وسجلت أسعار الذهب عيار 21 الأشهر تداولا في سوق الذهب ما بين 789 و791 جنيها كأعلى سعر، وأخيرا بلغ سعر الجرام من عيار 14 الأدنى فئة نحو 527 و531 جنيها.

أسعار الذهب اليوم في مصر بالمصنعية

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.