رفع مخلفات الترعة مطلب سكان نجع علوان فى سوهاج

يشكو أهالي نجع علوان فى قرية الحريزت الغربية التابعة إلى مركز ومدينة المنشأة بمحافظة سوهاج ، من تراكم مخلفات نواتج تطهير الترعة المارة أمام المنازل مباشرة وإخراج الحشائش وورد النيل من داخلها حيث يخرج معها الثعابين والفئران والحشرات وتهدد منازل سكان العزبة بالكامل وتعرضها إلى خطر الإصابة بالأمراض والأوبئة إضافة إلى غلق الطريق وأدت إلى شلل في الحركة.

وقال إسلام فراج عمار فى رسالة بعث بها لخدمة شكاوى "بين الناس" الذي يقوم بتقديمها موقع صدى البلد: من المفترض عند تطهير أي ترعة أمام منطقة مأهولة بالسكان لابد من وجود سيارات نقل لإزالة جميع المخلفات التي تخرج من الترعة وتذهب بها إلى مكان غير سكني .

وأضاف: عند تطهير الترعة يخرج معها الثعابين والفئران والحشرات وتدخل للمنازل حيث تهدد حياة سكان العزبة بالكامل أطفالًا وكبارًا تارة من الزواحف وتارة من العدوى والحشرات.



وتابع : ما حدث هو تطهير الترعة وترك المخلفات على جانبي الطريق ما أعاق حركة السير إلى غلق الطريق وأدت إلى شلل حركة الأهالي والمعدات الزراعية وأعاقتهم عن القيام بأعمال الزراعة اللازمة لأراضيهم ما يؤدي لعدم قدرتهم على زراعاتهم هذا الموسم وذلك نظر لأن هذا الطريق هو الممر الرئيسي والوحيد لوصول الأهالي إلى أراضيهم ، كما أن ترك المخلفات علي جانبي الترعة منظر غير حضاري ، وسبق وحذرنا قبل ذلك لكن لا استجابة من المسؤولين.



وطالب الأهالى، المسئولين بسرعة التدخل ورفع تلك المخلفات من جانبي الترعة إلى خارج القرية بدلا من ردمها من قبل الأهالي مرة أخرى وهذا إهدار للمال العام، وللحفاظ على صحة المواطنين.

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