رئيس مدينة الجيزة يتابع مواقف السرفيس للتأكد من الالتزام بتعريفة المواصلات

تفقد اللواء تامر ابو النجا رئيس مدينة الجيزة والمشرف علي قطاع الأحياء، موقف السرفيس بميدان الجيزة للتأكيد علي السائقين بضرورة الالتزام بالتعريفات المحددة بدون أي زيادة.

جاء ذلك بناء على تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بشأن متابعة انتظام العمل داخل مواقف السرفيس والالتزام بالتعريفات المحددة لخطوط السير.



كما تفقد الشهاوي نسب تنفيذ الأعمال والحالة العامة للنظافة والإشغالات لشوارع النيل السياحي والبحر الأعظم وربيع الجيزي وخاتم المرسلين وميدان النهضة بأحياء جنوب الجيزة والعمرانية ورافقه خلال الجوله السيد طه عبد الصادق رئيس حي جنوب .

رفع 8188 طن قمامة

من ناحية أخرى تمكنت محافظة الجيزة، من خلال الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، من رفع 8188 طن مخلفات، وذلك في رابع أيام عيد الأضحى.

أوضحت محافظة الجيزة في بيان لها، أنه تم نقل تلك المخلفات إلى محطات مناولة الوراق ومناولة المريوطية ومناولة كرداسة ومناولة البراجيل، ومقلب شبرامنت.

وأكدت محافظة الجيزة استمرار أعمال النظافة، وذلك تنفيذا لتوجيهات أحمد راشد محافظ الجيزة، وشفيق جلال، رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، بشـأن رفـع كفـاءة النظـافـة والحدائق.

كما شملت الحملات أحياء الدقي، العجوزة، الهرم، جنوب الجيزة، وتم رفع القمامة وكنس الشوارع ورفع الأتربة منها.