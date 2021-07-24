سياسي فلسطيني: بلادنا ليست وحيدة ولا معزولة عن العالم العربي

قال الناشط السياسي الفلسطيني كايد ميعاري، إن فلسطين ليست وحيدة ولا معزولة عن العالم العربي أو الإسلامي.

وأضاف "ميعاري"، خلال لقائه ببرنامج "بيت للكل"، المُذاع عبر فضائية "الأولى المصرية"،: "الشباب الفلسطيني لديه سمات جينية مليئة بالتحدي والمثابرة"، مردفا: "الشباب الفلسطيني يعيش يومه دون منغصات الاحتلال أو المنغصات الاقتصادية أو السياسية التي تعيشها البلاد".

وأشار: "التحدي الرئيسي للشباب الفلسطيني هو أن نعيش اليوم العادي دون المرور على منغصات الاحتلال الغاشم"، مؤكدا: "التحدي اليومي هو أن يعيش يوميه مثلما يعيش الشباب العادي يومه".

مشيدا بمحتوى البرنامج| الرئيس الفلسطيني يستقبل فريق عمل "بيت للكل" المصري

استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس “أبو مازن”، فريق عمل برنامج بيت للكل خلال قيامهم بتصوير حلقات من داخل الأراضي الفلسطينية.

أشاد الرئيس أبو مازن ببرنامج بيت للكل، مؤكدا أنه أحدث صدى كبيرا لدى المشاهد العربي لمضمونه الإعلامي المتميز ومناقشته لقضايا وموضوعات تشغل الرأي العام العربي بمهنية واحترافية ، كما يعد البرنامج أحد الأدوات الإعلامية العربية للتصدي للشائعات والأكاذيب المضللة وتجربه ناجحة في التعاون والإنتاج العربي المشترك.

ويقوم فريق عمل البرنامج بتصوير حلقات من داخل الأراضي الفلسطينية لرصد مظاهر احتفال الشعب الفلسطيني بعيد الأضحى المبارك ، وأيضا فى إطار تقديم المساندة الإعلامية لدعم القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

