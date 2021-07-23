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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

نشرة الاقتصاد| بعد زيادة أسعار البنزين.. التموين: غرامة 2 مليون جنيه عقوبة المتلاعبين بالأسعار.. استقرار أسعار الذهب اليوم الجمعة في التعاملات المسائية

صدى البلد

نشر موقع صدى البلد الإخباري، أبرز الأحداث الاقتصادية فى مقدمتها ارتفاع أسعار البنزين علي مدار اليوم الجمعة 23 يوليو 2021، رابع أيام عيد الأضحى المبارك، منها:

بعد زيادة أسعار البنزين.. التموين: غرامة 2 مليون جنيه عقوبة المتلاعبين بالأسعار

حذرت وزارة التموين والتجارة الداخلية من أي استغلال للتجار أو الموردين للارتفاع الطفيف في أسعار البنزين ملوحة بعقوبات رادعة بقوة القانون ضد أي ممارسات ضارة بالأسواق بعد الإعلان عن أسعار البنزين الجديدة.

استقرار أسعار الذهب اليوم الجمعة في التعاملات المسائية

استقرت أسعار الذهب اليوم الجمعة رابع أيام عيد الأضحى في مصر بعد ارتفاعها أمس بنحو 3 جنيهات بختام التعاملات على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة.. وسجلت أسعار الذهب اليوم الجمعة عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 790 جنيها مقابل 787 جنيها.

سكن مصر| تسليم الدفعة الأخيرة للمرحلة الثانية بجوار الإنتاج الإعلامي بعد غد

يبدأ جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر،بعد غد، وحتى يوم الإثنين 20 سبتمبر،  في تسليم الدفعة الأخيرة من الوحدات السكنية بالمرحلة الثانية بمشروع "سكن مصر" بجوار مدينة الإنتاج الإعلامي، بإجمالي  1512 وحدة  سكنية.

حماية المستهلك يحذر التجار من أي تلاعب بعد زيادة أسعار البنزين الطفيفة

أعلن جهاز حماية المستهلك العمل بطاقة كاملة بكافة المحافظات للتأكد من تواجد المواد البترولية بكافة محطات الوقود وعدم وجود تكدسات بها وأن جميع محطات الوقود ملتزمة بعدم رفع أسعار المازوت والسولار حيث أبقى قرار لجنة تسعير المنتجات البترولية على أسعارها دون زيادة.

أسعار البنزين الجديدة.. عقوبات رادعة لمخالفي تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعي

أثار قرار إعلان أسعار البنزين الجديدة في مصر موجة من التساؤلات بين جموع المواطنين في القاهرة والمحافظات بشأن تأثير الزيادة الجديدة في أسعار البنزين على تسعيرة ركوب النقل العام والتاكسي والسيارات.

حماية المستهلك لـ المواطنين: سنتعامل بحسم مع أى محاولة للتلاعب بالأسعار بعد زيادة البنزين

طالب جهاز حماية المستهلك المواطنين بالإبلاغ عن أي محاوله لرفع الأسعار بدون مبرر سواء في المواد الغذائية او تكاليف وسائل الانتقال، مشيرا إلى أن العاملين بالجهاز متواجدين بالأسواق بكافة المحافظات لتلقي أي بلاغ والتعامل معه فورا من خلال الرقم المختصر ١٩٥٨٨ من أي خط أرضي او بإرسال رسالة على الواتس اب ٠١٥٧٧٧٧٩٩٩٩ أو الإبلاغ على الصفحة الرسمية للجهاز.

بعد زيادة أسعار البنزين .. حماية المستهلك يشن حملات تفتيشية موسعة في الصعيد

شن جهاز حماية المستهلك حملات تفتيشية موسعة على الأسواق ومواقف نقل الركاب في محافظات الصعيد، بقيادة عبدالله موسى رئيس قطاع الصعيد بجهاز حماية المستهلك، بعد توجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بسرعة مراقبة الأسواق للحفاظ على استقرار الأسعار ضد أي محاولات للتلاعب بعد الإعلان عن زيادة أسعار البنزين بشكل طفيف.

14 مليار دولار.. عائلة ساويرس الأغنى في مصر والعالم العربي

تصدرت عائلة ساويرس قائمة الأغنى في مصر والعالم العربي ، وفقا لآخر تحديث لقائمة فوربس لعام 2021، و زادت ثروات المليارديرات العرب وفقا لقائمة فوربس لعام 2021، لتصل إلى 55 مليار دولار في تاريخ 17 يوليو الحالي، مقارنة بثروات بلغ إجماليها 47.3 مليار دولار في قائمة أثرياء 2020.

أسعار البنزين اسعار الذهب اسعار البنزين الذهب

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