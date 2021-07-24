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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو | أحمد سعد ينفصل عن خطيبته .. التنمية المحلية توضح تعريفة المواصلات بعد زيادة البنزين

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو

عرضت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات الهامة التي تتعلق بالمواطنين نعرض لكم ابرزها :

 

عرضت قناة “العربية” فيديو لمذيعة ورياضية فرنسية كفيفة تسمى ليتيتيا برنارد، وهي حاليا أشهر مذيعات الراديو في بلدها.

 

عرضت قناه العربية فيديو لزفاف طفل عراقي بعمر  11 سنة ، حدث أثار ضجة واسعة في الوسط العراقي ، مؤكدا أن الطفل من سكان شرقي بغداد .

 

قال خالد قاسم متحدث وزارة التنمية المحلية، إن المواصلات التي تعمل في الدولة تعتمد على السولار ولذلك لم يحدث في السولار أي زيادة سعرية، وسنقوم بتكثيف الحملات على المواقف لمتابعة عدم زيادة أسعار أجرة المواصلات.

 

كشفت الفنانة منة فضالي عن رأيها في الفنانتين ياسمين صبري ومي عمر، قائلة: "بالنسبة لي ياسمين صبري ست جميلة لكنها ممثلة ضعيفة".

 

قال خالد قاسم المتحدث باسم التنمية المحلية، أن مبادرة «صوتك مسموع» تلقت 562 شكوى خلال أيام العيد وتم حلها بنسبة 76%.

 

صرح  الفنان أحمد سعد عن انفصاله من خطيبته علياء بسيوني بعد أقل من عام من الخطوبة، حيث ارتبط أحمد سعد بعلياء العام الماضي في يوم عيد ميلاده كما احتفل  بخطبته في جو أسري حضره عائلة العروسين .

 

أعلن الرئيس السيسي عن مسابقة أفضل محافظة ومركز وقرية في مبادرة حياة كريمة.

 

علق المجند أيمن، على لقائه بالرئيس السيسي خلال جولته في مدينة العلمين الجديدة، قائلا: "كفاية إني كنت ماشي جنب سيادة الرئيس".

 

استمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى شرح من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء حول أعمال تطوير المحاور والطرق الجديدة ضمن مبادرة "معا نبني المستقبل".

 


استمع الرئيس السيسي إلى شرح من مساعد رئيس الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، حول أعمال تطوير المحاول والطرق الجديدة بالإسكندرية.

 

 

 

 

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