أسعار العملات العربية اليوم السبت 24 - 7 - 2021

ينشر "صدى البلد" أسعار العملات العربية مقابل الجنيه المصرى بمستهل تعاملات اليوم السبت24 يوليو 2021 وفقا لاخر تحديث للبنك الأهلى .

أسعار العملات العربية اليوم السبت فى البنك الأهلى

وسجلت أسعار العملات العربية اليوم السبت قيما حيث بلغ سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى اليوم أعلى العملات العربية سعرا 49.29جنيه للشراء و 52.29 جنيه للبيع .



وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت فى البنك الأهلى 4.16 جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع .



وسجل سعر صرف الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت فى البنك الأهلى 4.25 جنيه للشراء و4.28جنيه للبيع .



ووصل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت فى البنك الأهلى نحو 40.36 جنيه للشراء 41.70 جنيه للبيع .



وبلغ سعر صرف الدينار الاردنى مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت 21.72 جنيه للشراء و22.20جنيه للبيع.



وسجل سعر صرف الريال العمانى مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلى 39.64 جنيه للشراء و 40.83 جنيه للبيع .



وسجل سعر صرف الريال القطرى مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت فى البنك الأهلى 4 جنيهات للشراء و 4.31 جنيه للبيع.



و تختلف أسعار العملات العربية من بنك لأخر حسب آلية العرض و الطلب.



ويعد الدينار الكويتى أعلى العملات العربية سعرا مقارنة بالعملات الأخرى.