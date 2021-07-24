أسعار العملات الأجنبية اليوم السبت 24-7-2021

ننشر أسعار العملات الأجنبية والدولار مقابل الجنيه المصرى المصرى خلال تعاملات اليوم السبت 24 يوليو 2021 وفقا لاخر تحديث فى البنك الأهلى .

وسجلت أسعار العملات الأجنبية والدولار كالتالى:

وصل الدولار مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلى خلال تعاملات اليوم السبت 24 يوليو 2021 15.62جنيه للشراء و 15.72جنيه للبيع .



سجل سعر الدولار الكندى مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلى خلال تعاملات اليوم السبت 24 يوليو 2021 12.37 جنيه للشراء و 12.51 جنيه للبيع.



سجل سعر الدولار الأسترالى مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلى خلال تعاملات اليوم السبت 24 يوليو 2021 11.54 جنيه للشراء و 11.69جنيه للبيع.



ونرصد أسعار العملات الأجنبية فى البنك الأهلى خلال تعاملات ا اليوم السبت 24 يوليو 2021



سجل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم السبت 24 يوليو 2021 فى البنك الأهلى نحو 18.42 جنيه للشراء و 18.58 جنيه للبيع .



وسجل سعر صرف الجنيه الاسترلينى مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم السبت 24 يوليو 2021 فى البنك الأهلى نحو 21.49جنيه للشراء و 21.78 جنيه للبيع .



وسجل سعر صرف مقابل الجنيه المصرى الفرنك السويسرى فى البنك الأهلى 16.86جنيه للشراء و 17.06 جنيه للبيع .



وبلغ سعر صرف كورن دانمركى مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم السبت 24 يوليو 2021 فى البنك الأهلى 2.47 جنيه للشراء و2.49 جنيه للبيع .



وسجل سعر صرف كورن نرويجي مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم السبت 24 يوليو 2021 فى البنك الأهلى 1.76جنيه للشراء و1.78جنيه للبيع .



استقرت سعر صرف كورنا سويدية مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم السبت 24 يوليو 2021 فى البنك الأهلى 1.79جنيه للشراء و1.81جنيه للبيع .



اسعار صرف العملات الاسيوية فى البنك الأهلى خلال تعاملات اليوم السبت 24 يوليو 2021



ورصد "صدى البلد"أسعار صرف العملات الاسيوية فى البنك الأهلى مقابل الجنيه المصرى .



سجل سعر صرف ين يابانى مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلى نحو 14.15جنيه للشراء و 14.32جنيه للبيع.



وبلغ سعر صرف اليوان الصينى مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم السبت 24 يوليو 2021 عند 2.41 جنيه للشراء و2.43جنيه للبيع.



وحرر البنك المركزى أسعار صرف العملات الأجنبية و الدولار فى نوفمبر 2016 طبقا لألية العرض و الطلب.



وتختلف أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية من بنك لأخر .