فيفي عبده من توكتوك : ياناس ياشر كفاية أر

شاركت فيفي عبده متابعيها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام بفيديو لها وهي تركب عربه تشبه التوك توك .



وعلقت فيفي عبده قائلة " ‬‏متبصليش بعين راضية وشوف اللي مدفوع فيا ياناس ياشر كفاية آر اسكوزميييي ".

وكانت فيفي عبده، تعرضت مؤخراً لوعكة صحية نتيجة حقنة طبية خاطئة ونقلت على أثرها إلى المستشفى.

وأعلنت الفنانة فيفى عبده، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام، عن شفائها التام، وعودتها للمنزل.

وعلقت فيفي عبده: "أنا رجعت الحمدلله من المستشفى ولقيت المفاجأة الحلوة دي بمناسبة عيد ميلادي في وسط أولادي وأهلي كل سنة وهما طيبين وانتو طيبين بحبهم وبحبكم أوي".