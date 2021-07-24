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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فيفي عبده من توكتوك : ياناس ياشر كفاية أر

صدى البلد

شاركت  فيفي عبده متابعيها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام بفيديو لها وهي تركب عربه تشبه التوك توك .
 

وعلقت فيفي عبده قائلة " ‬‏متبصليش بعين راضية وشوف اللي مدفوع فيا ياناس ياشر كفاية آر اسكوزميييي ".

وكانت فيفي عبده، تعرضت مؤخراً لوعكة صحية نتيجة حقنة طبية خاطئة ونقلت على أثرها إلى المستشفى.

وأعلنت الفنانة فيفى عبده، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام، عن شفائها التام، وعودتها للمنزل.

وعلقت فيفي عبده: "أنا رجعت الحمدلله من المستشفى ولقيت المفاجأة الحلوة دي بمناسبة عيد ميلادي في وسط أولادي وأهلي كل سنة وهما طيبين وانتو طيبين بحبهم وبحبكم أوي".

فيفي عبدة الفنانة فيفي عبده اعمال فيفي عبدة

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