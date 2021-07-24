10 مواجهات نارية .. جدول مباريات الأهلى في الدروي الممتاز

يواصل الأهلى رحلة الدفاع عن لقبه بالدوري المصري الممتاز، بعد اقتراب انتهاء المنافسات وتبقي 10 مباريات.

مباريات الأهلي المتبقية فى الدورى الممتاز



أعلنت إدارة المسابقات فى اتحاد الكرة جدول مباريات الاهلي حتي نهاية شهر سبتمبر القادم.

جاءت مباريات المارد الأحمر على النحو التالي:

الإنتاج الحربي- الأهلي: الأحد 25 يوليو التاسعة مساءً.

أسوان- الأهلي: الخميس 29 يوليو التاسعة مساءً.

وادي دجلة- الأهلي: الاثنين 2 أغسطس التاسعة مساءً.

الأهلي- الإسماعيلي: الاثنين 9 أغسطس التاسعة مساءً.

الأهلي- إنبي: الخميس 12 أغسطس التاسعة مساءً.

طلائع الجيش- الأهلي: الأحد 15 أغسطس السابعة مساءً.

الأهلي- المصري: 18 أغسطس ويتم تحديد موعدها لاحقًا.

الجونة- الأهلي: 22 أغسطس ويتم تحديد موعدها لاحقًا.

الأهلي- أسوان: 25 أغسطس ويتم تحديد موعدها لاحقًا.

وأثار الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الجدل بعد تصريحات لإحدى الإذاعات بجنوب أفريقيا بأن 90 ٪ من لاعبي الأهلي لا يتناولون المشروبات الكحولية في رسالة أن عدد من اللاعبين يتناولها.



وهو ما دفع مسئولو الأهلي إلى الاستفسار من بيتسو موسيماني عن حقيقة تلك التصريحات أولا والتعرف على إدلائه بمثل هذه التصريحات من عدمه.



وأكد مصدر داخل النادي الأهلي، أنه لا يمكن التعليق عليها الا بعد الاستفسار من المدير الفني عن حقيقة تلك التصريحات خاصة ان هناك عدد من وسائل الاعلام قد تثير الجدل حول بعض التصريحات التي قد تسئ فهمها ومعناها الحقيقي.

وفجر بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، عن مفاجأة مدوية عن تناول بعض لاعبي الأهلي للمشروبات الكحولية مؤكدا أنه هناك بعض لاعبي المارد الأحمر يشربون الكحول.

وقال موسيماني عبر إذاعة (SA FM) الجنوب أفريقية، الجمعة، أنه كان معتادا علي استخدام جهاز قياس الكحول خلال توليه تدريب فريق صن داونز ولكنه لا يستخدمه مع لاعبي الأهلي.

وأضاف موسيماني أن عدم استخدامه للجهاز لا يعني أن لاعبي الأهلي لا يشربون الكحول ولكنه يعلم أن 90% من لاعبي المارد الأحمر لا يشربون ولكن هناك 10% من اللاعبين داخل القرعة الحمراء يشربون الكحول.