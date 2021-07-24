تعرف على مواجهات المصريين اليوم السبت في أولمبياد طوكيو

تنطلق صباح اليوم السبت مواجهات اللاعبين المصريين ضمن منافسات النسخة 32 من دورة الألعاب الأولمبية الصيفية .

وانطلق رسميا حفل افتتاح منافسات النسخة 32 من دورة الألعاب الأولمبية الصيفية من داخل استاد اليابان الوطني والتي تستضيف الحدث الأولمبي خلال الفترة بين23 يوليو وحتى 8 أغسطس المقبل.

ودخل طابور العرض المصري المشارك بحفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الصيفية رقم 32 والمقامة بالعاصمة اليابانية طوكيو خلال الفترة من 23 يوليو وحتى 8 أغسطس المقبل.

مواعيد موجهات اليوم:

- 1:30 صباحا

الزهراء شعبان

تصفيات الرماية 10 متر بندقية هواء.

-3 صباحا

عمر العربي

تصفيات الجمباز الفني فردي للرجال.

- 3:20 صباحا

الثنائي أدهم حاتم وضحى هاني

منافسات الجولة الأولى من المجموعة الأولى لريشة المختلط أمام المنتخب الصيني

4:30 صباحا

منافسات السلاح

ثلاث مواجهات للفريق المصري بداية من زياد السيسي ومحمد عامر ومهاب سامر في دور الـ32.

5 صباحا

عمر عصر ودينا مشرف

دور الـ16 زوجي مختلط أمام المنتخب الكوري الجنوي.

5:15 صباحا

ميار شريف (تنس)

مواجهة ضد ريبيكا بيتيرسون لاعبة السويد في دور الـ64.

6 صباحا

منافسات الرماية 10 متر مسدس هواء

سامي عبد الرازق

- 6:30 صباحا

نور عبد السلام (التايكوندو)

مواجهة ضد رقية يلديريم لاعبة منتخب تركيا في دور الـ16.

- 9:30 صباحا

يسرا أشرف حلمي (تنس طاولة)

مواجهة ضد لاعبة فرنسا وهيّ حيا نان يوان في الدور الأول

11 صباحا

هادية حسني وضحى هاني

مباراة في الريشة الطائرة ضد المنتخب الياباني ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثانية.

12:28 مساء

فريدة عثمان

تصفيات السباحة سباق 100 متر فراشة سيدات.

- 12:30

المنتخب المصري للرجال في كرة اليد

أمام البرتغال ضمن منافسات المجموعة الثانية.

12:48

مروان القماش

تصفيات 400 متر سباحة للرجال.