محمود حميدة ينشر صورة جديدة مع أبن شقيقه في عيد ميلاده الـ14

نشر الفنان محمود حميدة صورة تجمعه بأبن أخيه الراحل على حسابه الشخصي بموقع إنستجرام.

وظهر محمود حميدة وهو يحتفل بعيد ميلاد ابن شقيقه ، وعلق قائلا: "مع حبيب ابن أخي المرحوم فايز في عيد ميلاده الرابع عشر".

وتنظر محكمة القاهرة الإقتصادية، الدعوى المرفوعة من شركة آرت ميكرز للتوزيع والإنتاج الفني، ضد الفنان محمود حميدة، بسبب الخلاف على أجره بالعمل الفني مسلسل "لما كنا صغيرين".

وقالت الدعوى أن شركة "ارت میکرز" للتوزيع والإنتاج الفني، أقامتها ضد الفنان محمود حميدة، تطالب فيها المحكمة، بندب أحد الخبراء المختصين قانونا لحساب مدة الحلقة الواحدة لمسلسل "لما كنا صغيرين" لبيان هل كانت مدتها 40 دقيقة، طبقا لما نص عليه في البند الثاني من عقد اتفاق بين الطرفين.

وأكدت أوراق الدعوى أن شركة أرت میکرز للتوزيع والانتاج الفني، عقدت اتفاق مع الفنان محمود حميدة، لأداء دور تمثيلي بمسلسل تليفزيوني من إنتاج الشركة، اسمه "لما كنا صغيرين"، تكون مدته في الحلقة الواحدة 40 دقيقة، وهو مالم يحدث، فطالبت الشركة المحكمة بتحديد المقابل العادل المستحق للفنان بعد تقليل مدة الحلقة، ومحاسبة الفنان محمود حميدة، عن فرق تقليل مدة الحلقة من المسلسل عن ما كان محدد له، وإلزامة بأن يؤدي للشركة الطالبة هذا الفرق، مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وحفظ الحقوق الأخرى.

وأوضحت أوراق القضية، أنه بموجب عقد اتفاق مؤرخ 5 يناير 2020 وافق الفنان محمود حميدة، على أداء دور تمثيلي في مسلسل يتكون من 30 حلقة مدة كل حلقة 40 دقيقة، وبالفعل تم بثه في شهر رمضان 2020 تحت اسم "لما كنا صغيرين"، وكانت مدة كل حلقة من حلقات ذلك المسلسل من 25 دقيقة إلى 30 دقيقة، بالمغايرة لبنود العقد الذي تم الاتفاق فيه على أن مدة الحلقة هي 40 دقيقة، الأمر الذي دفع الشركة لرفع الدعوى.

و كانت اخر اعمال النجم محمود حميدة"فيلم العارف" بطولة أحمد عز، أحمد فهمى، مصطفى خاطر، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح وعدد آخر من النجوم كضيوف شرف على رأسهم محمد ممدوح تايسون، ومن خراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة سينرجي ومن تأليف محمد سيد بشير.

عرض فيلم العارف بعد تأجيله أكثر من مرة، بسبب فيروس كورونا، وتم تصويره بين 4 دول هى مصر وإيطاليا وبلغاريا وماليزيا، واستخدم الفنان أحمد فهمي خدعة للترويج للعمل حيث أوهم متابعيه أن حسابه الشخصى تم اختراقه، نظراً لأنه يلعب دور هاكر داخل أحداث الفيلم .