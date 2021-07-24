مبالغ طائلة.. ما هي حجم نفقات أولمبياد طوكيو 2020؟

دخل الآن طابور العرض المصري المشارك بحفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الصيفية رقم 32 والمقامة بالعاصمة اليابانية طوكيو خلال الفترة من 23 يوليو وحتى 8 أغسطس المقبل.

ورفع الثنائي المصري هداية ملاك صاحبة برونزية التايكوندو في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016 وعلاء أبو القاسم صاحب فضية السلاح في أولمبياد لندن 2012، وخلفهم في الأوسط المهندس هشام حطب رئيس البعثة وفقا للتقليد الأولمبي.

ووفقا لما نشره بنك سويسكوت السويسري الرائد في خدمات التداول علي الانترنت أن تكلفة استضافة الاولمبياد في طوكيو وصلت إلى 28 مليار دولار وهي التكلفة الأعلى في التاريخ .

متفوقا علي أولمبياد لندن التي كلفت إنجلترا 15 مليار دولار

نفقات أولمبياد طوكيو 2020

6 مليار دولار تكلفة تشغيل الملاعب

5 .8 تكلفة تشغيل دورة الألعاب الأولمبية

2.8 تكلفة تأجيل البطولة التي كان من المقرر إقامتها العام الماضي .

لتكون النفقات في مجملها ما يقارب 15 مليار دولار بجانب ال7.3 مليار دولار التي خصصتها اليابان في 2013 حينما حصلت علي حق استضافة البطولة .