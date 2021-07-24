كالأفلام.. تاجر مخدرات يقفز من أعلى منزل هربا من الشرطة|فيديو

خلال مطاردة قوية من رجال الشرطة البريطانية لتاجر حشيش، قام الرجل بالقفز من الطابق الثالث في محاولة للهرب من الاعتقال بسبب زراعة القنب.

قفز تاجر حشيش من أعلى منزل مكون من طابقين في والسال ويست ميدلاندز في بريطانيا، مما أجبر ضباط الشرطة على الإسراع في الخروج من المنزل.

وثق أحد المارة لحظة سقوط تاجر حشيش على طريقة الأفلام من الطابق الثالث في مقطع فيديو مروع.

لكن القفزة المرعبة لم تمنع الشرطة البريطانية من اعتقال تاجير الحشيش بينما كان مستلقيًا على الرصيف الحار ووجهه لأسفل "يصرخ" طالبًا سيارة إسعاف، مع تقديم المارة الماء لمساعدته.

حاول تاجر الحشيش الوقوف مرة أخرى لكنه سقط على رأسه مباشرة، وصرخ طالبًا سيارة إسعاف وركض نحوه الشرطي صارخًا عليه أن يبقى منبطحًا.

وأخبره الشرطي أنه كان رهن الاعتقال بينما كان على الأرض، لكنه نُقل في مؤخرة سيارة إسعاف بعد 45 دقيقة.