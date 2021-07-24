أولمبياد طوكيو.. العراقي محمد الخفاجي يتأهل للدور ربع النهائي في منافسات التجديف

انتهت أحداث التصفية الأولى من منافسات فردي الرجال "التجديف"، والذي يأتي ضمن فعاليات دورة الألعاب الأولمبية والتي تقام حالياً في العاصمة اليابانية طوكيو حتى يوم 8 أغسطس المقبل.

وأسفرت هذه التصفية على تأهل اللاعب العربي، العراقي محمد الخفاجي إلى الدور ربع النهائي، وذلك بعد إحتلاله المركز الثاني في هذه التصفية التي كانت تضم 5 لاعبين، بزمن 7:41,72 دقيقة.

وكانت تضم هذه التصفية 5 لاعبين، ويتأهل منها إلى الدور ربع النهائي أصحاب المركزي الأول والثاني، والباقي يذهب للمنافسة على مراكز الترتيب.

وفي الدور ربع النهائي، سيكون هناك 4 تصفيات، كل تصفية تضم 5 لاعبين، على أن يصعد أصحاب ال 3 مراكز الأولى إلى نصف النهائي، والباقي سينافس على مراكز الترتيب.

يذكر أن هذه التصفية كانت تضم 5 لاعبين هم، كوينتين أنتوجنيل والذي جاء في المركز الأول بزمن 7:34,14، والعراقي محمد الخفاجي الذي حل ثانياً بزمن قدره 7:41,72، وفيليكس بوتي الذي جاء ثالثاً بزمن قدره 7:03,25، والليبي الحسين غامبور الذي حل رابعاً بزمن 7:57,88، والإيفواري فرانك نداي الذي حل في المركز الأخير بتحقيقه زمن قدره 8:03,25.