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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حرام عليكم بناتها.. عبير صبري توجه رسالة لمروجي شائعة وفاة دلال عبد العزيز

صدى البلد

أعربت الفنانة عبير صبري  عن غضبها  من نشر شائعة وفاة النجمة دلال عبد العزيز .

وكتبت عبير صبري عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام : استاذه دلال بخير الحمد لله ومفيش داعي للاشاعات السخيفة، ربنا ينتقم من أي موقع ينشر خبر غلط حرام عليكم بناتها ربنا بشفيها ويعافيها.

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ونفى الإعلامي رامي رضوان عن ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك عن وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز متأثره بإصابتها بفيروس كورونا.

 

وأكد رضوان لـ صدى البلد" أن الفنانة دلال عبدالعزبز بصحة جيدة وتخضع إلى العلاج داخل المستشفى.

 

ومازالت الفنانة دلال عبد العزيز في المستشفى، والجمهور يهتم بمتابعة حالتها باستمرار، وشهدت الفترة الأخيرة مجموعة من التطورات والأخبار المرتبطة بها.

وأعرب الفنان حسن الرداد عن غضبه من شائعة وفاة النجمة دلال عبد العزيز عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتب حسن الرداد: بالنسبة للمواقع الصفراء الرخيصة اللي كتبت اخبار غير صحيحة عن حماتي دلال عبدالعزیز، اللى بينزل اخبار غير صحيحة تخص حياة انسان عشان يعمل ترند على موقع يبقى واحد مش محترم ولا يحترم المهنة بتاعته اللي الف باء فيها وجوب تحری الدقة .


و تابع : احنا بقالنا شهور في المستشفى و كلنا متواجدين مع حماتی وقاعدين قدامها 24 ساعة رامي و إيمی و دنیا و آنا يجيلنا سیل مکالمات ورسائل من كل اهلنا و حبايبنا بيطمنوا .
 

واستكمل : حقيقي عايز اسال اللي كتب الخبر لو حد فينا كان بعيد وسمع الخبر ده حضرتك متخيل كان ممكن يحس بإيه اوممكن يحصل له ايه على ما يتاكد ان الخبر مش مظبوط؟ مش هقولك يا ريت يحصل فيك نفس الموقف عشان تعرف المصيبة اللى انت عملتها بس حقول لك حسبنا الله ونعم الوكيل.

الفنانة دلال عبد العزيز تطورات الحالة الصحية لـ دلال عبد العزيز نفي شائعة دلال عبد العزيز شائعة وفاة دلال عبد العزيز

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