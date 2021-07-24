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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رامي رضوان عن مهاجمته للمواقع الإخبارية: ردة فعل انفعالي

رامى رضوان ودلال
رامى رضوان ودلال عبد العزيز

وجه الاعلامى رامى رضوان رسالة جديدة عبر حسابه بموقع فيسبوك موضحا سبب إنفعاله على خلفية شائعة وفاة الفنانة دلال عبد العزيز .

وكتب رامى رضوان :"للتوضيح ما اعنيه ب"من نشر الاشاعة"..اي النشر الصحفي فلا يمكن ان الوم الناس.. ولو أن بعضهم بذكاء دخل على صفحة حسن وصفحتي للتأكد انما الصحفي.. الف باء عمله التحقق والتأكد من أي خبر من خلال عدة مصادر فما بالكم لو خبر يمس حياة بشر؟!"


وأضاف رامى رضوان :" بل ويمس أسرة تعاني وتمر بشدة لا يعلمها الا الله على مدار أكثر من ۳ أشهر.. وزاد الأمر قسوة فقدان عزیز جدا|||| ورغم ذلك.. الدعاء لم يكن من قلبي.. بل رد فعل انفعالي فلا يسعدني ابدا ان يصيب اي انسان مکروه مهما كان وربنا يدي كل انسان على قدر نيته وأفعاله".

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رامي رضوان عن شائعة وفاة دلال عبدالعزيز: راعوا الظروف المؤلمة اللي عايشنها بقالنا شهور

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معايا اسكرين.. رامي رضوان يطالب كل من نشر خبر وفاة دلال عبد العزيز بالاعتذار

يذكر ان طلب الإعلامى رامى رضوان المواقع الإخبارية التى نشرت خبر وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز باعتذار.

وكتب رامى رضوان عبر حسابه بموقع فيسبوك :" كل موقع نزل خبر الوفاة ينزل اعتذار فورا يا إما هيكون لى موقف تاني والحذف مش حل .. معايا سكرين شوت لكل من نشر».

ونفى الإعلامي رامي رضوان عن ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا.

وأكد رضوان لـ صدى البلد" أن الفنانة دلال عبدالعزبز بصحة جيدة وتخضع إلى العلاج داخل المستشفى.

ومازالت الفنانة دلال عبد العزيز في المستشفى، والجمهور يهتم بمتابعة حالتها باستمرار، وشهدت الفترة الأخيرة مجموعة من التطورات والأخبار المرتبطة بها.

وكشف الدكتور محمد النادي عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، تفاصيل الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز والتي تعافت من فيروس كورونا.

 

الاعلامي رامي رضوان دلال عبد العزيز الفنانة دلال عبد العزيز رامي رضوان اخبار الفن

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