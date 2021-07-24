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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو تعلن ارتفاع إصابات كورونا إلى 123 حالة

صدى البلد

أعلنت اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو اليوم السبت إصابة رياضي بفيروس كورونا ليصل إجمالي الإصابات المتعلقة بالبطولة إلى 123 حالة.

وتأجلت الألعاب المقررة بين 23 يوليو الجاري و8 أغسطس المقبل من العام الماضي، بسبب جائحة "كورونا"، واتخذت إجراءات صحية صارمة في اليابان بغية إقامة الحدث العالمي المقرر مرة كل أربع سنوات.

وتسجل أعداد متزايدة من الإصابات في العاصمة اليابانية، حيث أعلنت حالة طوارئ طبية منذ الاثنين الماضي، وتستمر حتى 22 أغسطس.

وجرت المسابقات خلال أولمبياد طوكيو في ملاعب دون جمهور، بينما يخضع عشرات آلاف المشاركين من رياضيين ورسميين مرورا بالصحفيين القادمين من الخارج، لقيود صحية مشددة.

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وكانت بعثة التشيك للأولمبياد أعلنت الثلاثاء أنه بعد تبين إصابة لاعب كرة الطائرة الشاطئية أوندري بيروشيتش، كشفت الفحوص أيضا عن إصابة مدرب كرة الطائرة الشاطئية سيمون ناوتش بالعدوى.

وإلى جانب الحالات المسجلة بفيروس كورونا من قبل منظمي أولمبياد طوكيو جرى تسجيل أربع حالات إصابة أخرى من جانب المقاطعات في اليابان.

من جانب آخر،  حذر خبراء الصحة باليابان من وضع "خطير" محتمل لفيروس كورونا في طوكيو حيث قدروا أن الإصابات قد ترتفع أكثر في أوائل أغسطس خلال الأولمبياد.

يذكر أن رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا أعلن فرض حالة الطوارئ في طوكيو للمرة الرابعة منذ بدء جائحة كورونا بدءا من 12 يوليو الجاري وحتى 22 أغسطس المقبل، وذلك في محاولة للسيطرة على انتشار الإصابات بفيروس كورونا وخاصة سلاسة "دلتا" المتحورة.

كما أعلنت اليابان منع حضور الجمهور مباريات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

 

 

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