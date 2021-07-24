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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أولمبياد طوكيو.. محمد عامر يتأهل إلى دور 16 في منافسات سلاح السيف

صدى البلد

تأهل محمد عامر لاعب منتخب مصر لسلاح السيف إلى دور ال 16  بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.


واستطاع البطل المصري التغلب على بطل أمريكا داريل هومر بنتيجة 15-11 ليضمن تأهله إلى دور 16.

وتشارك مصر بأكبر بعثة في تاريخها وهي 137 لاعب ولاعبة ممثلة في 23 لعبة، بواقع 89 لاعب و48 لاعبة.

يواجه في تمام الساعة السابعة والنصف صباح اليوم محمد عامر لاعب منتخب مصر لسلاح السيف نظيره بطل كوريا الجنوبية سانجوك المصنف الأول عالميا ضمن منافسات دور ال16 بدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو.


وتعتبر لعبتي السلاح والرماية هم الأكبر في الألعاب الفردية من حيث عدد اللاعبين بواقع 11 لاعب ولاعبة، بينما تعتبر اللعبة الأكبر هي منتخب كرة القدم الذي يشارك بـ22 لاعبا ومنتخب كرة اليد الذي يشارك بـ14 لاعبا.


بينما تعتبر لعبات التجديف والترايثلون والدراجات هم الأصغر في بعثة مصر بواقع لاعب لكل لعبة، حيث يشارك عبد الخالق البنا في منافسات التجديف بأولمبياد طوكيو وبسمة السلاموني في رياضة الترايثلون وهي أول مصرية وعربية تتأهل للأولمبياد في هذه الرياضة وإبتسام زايد في منافسات الدراجات.


وكانت أكبر بعثة مصرية سابقة في أولمبياد ريو 2016 والتي شاركت مصر فيها بـ 120 لاعبًا.

مصر منتخب مصر لسلاح السيف محمد عامر دورة الألعاب الأولمبية ة طوكيو 2020 بطل أمريكا داريل هومر

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