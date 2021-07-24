عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مواعيد مباريات اليوم السبت 24-7-2021

صدى البلد

تقام اليوم السبت 24 - 7 - 2021 العديد من المباريات في مختلف ملاعب العالم من وديات.

وجاءت مباريات اليوم الودية كالاتي

فولفسبورج x موناكو – الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا

بوروسيا دورتموند x أتلتيك بيلباو – الساعة الرابعة عصرا  

كوينز بارك رينجرز x مانشستر يونايتد – الساعة الرابعة عصرا  

بايرن ميونخ x أياكس أمستردام – الساعة الرابعة والنصف عصرا  

ستوك سيتي x أستون فيلا – الساعة الخامسة مساء  

يوفنتوس x تشيزينا – الساعة السادسة مساء

باريس سان جيرمان x جنوى – الساعة السابعة مساء

برشلونة x جيرونا – الساعة السابعة مساء  

ترشيحاتنا

اليوم .. منتخب اليد يواجه البرتغال في مستهل مشواره بأولمبياد طوكيو

أولمبياد طوكيو .. نور حسين تخسر بصعوبة من بطلة تركيا في التايكوندو

ثنائي تنس الطاولة يودعان منافسات الزوجي المختلط بأولمبياد طوكيو

دعاء الامتحان الصعب .. ردده من دخول اللجنة حتى تسليم الإجابات

أولمبياد طوكيو .. مهاب سامر يودع منافسات سلاح السيف

بتكلفة وصلت إلى 1.8مليار جنيه ..الانتهاء من 80% من تطوير مثلث ماسبيرو .. وطرح محلات ووحدات استثمارية نهاية العام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد تصريحاته عن تناول بعض اللاعبين الكحول

سد النهضة.. روسيا توجه رسالة لمصر والسودان بعد الاتفاقية العسكرية مع إثيوبيا

شاهد زوج ينشر مقاطع مخلة لزوجته على TikTok.. ومطالبات بمعاقبتهما

أنا لسة عايشة .. الراقصة البرازيلية لورديانا ترد على شائعة وفاتها

الكويت.. قرار عاجل من الطيران المدني بشأن الوافدين

التعليم تنفي تسريب امتحان الفيزياء قبل توزيعه في لجان الثانوية العامة

بحد أقصى 4 أدوار.. تعرف على شروط الإرتفاعات بمنظومة التراخيص الجديدة

بصحة جيدة .. رامي رضوان ينفي شائعة وفاة الفنانة دلال عبد العزيز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل الترمس البلدي والحلو لأكثر من شيف

الحب القاتل.. بعد أزمة طوخ أخصائي نفسي يحلل شخصية ريهام سعيد القاتلة

في أقل من دقيقة .. سم أفعى قاتلة لعلاج الجروح بدون خياطة

كالأفلام.. تاجر مخدرات يقفز من أعلى منزل هربا من الشرطة|فيديو

فيديو

باع جرايد ونام على الرصيف.. نجل محمود عبد العزيز يكشف أسرار عن حياة والده

جابر خواطر البسطاء.. موافق إنسانية لـ السيسي في العلمين

فيديو جراف.. انجازات متواصلة.. نور الشربيني وعلى فرج أبطال شيكاغو للإسكواش

فيديو جراف.. الجيش الصيني يدمر السدود لمواجهة الفيضانات العاصفة

المزيد

ساحة رأي

بيري محمد يكتب: الاسكواش بعيون مصرية

د. غادة جابر تكتب: الثورة البيضاء والجمهورية الجديدة

مني داوود تكتب: حنيني في طريقي

عبد المعطى أحمد يكتب: مزارات منسية فى القصير!

سهله المدني تكتب: من حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج «5»

أحمد محي الدين يكتب: عقوبة ذبح إناث المواشي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

هل الانسحاب الأمريكي من العراق لصالح داعش وإيران؟

مني أحمد

الثورة البيضاء

كريمة أبو العينين

قلب أمه

هويدا دويدار

أمى.. الرحلة قصيرة

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: صراع سلاسل التوريد الدولى

أحمد فرغلى رضوان

«العارف».. تمت المهمة بنجاح

مروة لطفي

الأخطاء الطبية قضية تحتاج الحسم!

المستشار سُليمان عبدالغفار

الابْتِلاء في حياة أبي الأنبياء إبراهيم عَلَيْهِ السَلامْ

اﻟﻤﺰﻳﺪ