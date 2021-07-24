مواعيد مباريات اليوم السبت 24-7-2021

تقام اليوم السبت 24 - 7 - 2021 العديد من المباريات في مختلف ملاعب العالم من وديات.
وجاءت مباريات اليوم الودية كالاتي
فولفسبورج x موناكو – الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا
بوروسيا دورتموند x أتلتيك بيلباو – الساعة الرابعة عصرا
كوينز بارك رينجرز x مانشستر يونايتد – الساعة الرابعة عصرا
بايرن ميونخ x أياكس أمستردام – الساعة الرابعة والنصف عصرا
ستوك سيتي x أستون فيلا – الساعة الخامسة مساء
يوفنتوس x تشيزينا – الساعة السادسة مساء
باريس سان جيرمان x جنوى – الساعة السابعة مساء
برشلونة x جيرونا – الساعة السابعة مساء