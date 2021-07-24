اليوم .. منتخب اليد يواجه البرتغال في مستهل مشواره بأولمبياد طوكيو

يلتقي اليوم السبت، المنتخب الوطني الأول لكرة اليد بقيادة مديره الفني الإسباني روبيرتو جارسيا باروندو، مع نظيره البرتغالي في مستهل مشواره بالمجموعة الثانية من دورة الألعاب الأولمبية الصيفية رقم 32 والمقامة بالعاصمة اليابانية طوكيو خلال الفترة من 23 يوليو وحتى 8 أغسطس المقبل.

وينطلق اللقاء في تمام الثانية عشرة والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة السابعة والنصف بتوقيت طوكيو على استاد "يويوجي".

ويدير اللقاء طاقم تحكيم مقدوني مكون من سلاف نيكولوف وجورجي ناسيفسكي.

وتضم قائمة منتخبنا الوطني "كريم هنداوي – محمد عصام الطيار – عمر الوكيل “بكار” – يحيى الدرع – علي زين – حسن وليد قداح – أحمد هشام السيد “دودو” – سيف الدرع – يحيى خالد – أحمد الأحمر – محمد سند – إبراهيم المصري – محمد ممدوح هاشم – أحمد عادل.

ويترأس بعثة المنتخب الوطني فى أولمبياد طوكيو أيمن صلاح عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد.

ويتكون الجهاز الفنى للمنتخب من روبرتو جارسيا باروندو المدير الفني – أنطونيو يورينتي مدرب مساعد – فينيو لوزرت مدرب حراس المرمى – دكتور محمد شوقي طبيب المنتخب – نور أبو زيد مدير المنتخب.

ويخوض المنتخب الوطني منافسات أولمبياد طوكيو ضمن المجموعة الثانية رفقة منتخبات "الدنمارك – السويد – البرتغال – اليابان – البحرين".

فيما تضم المجموعة الأولى: "النرويج – فرنسا – ألمانيا – البرازيل – إسبانيا – الأرجنتين.