اليوم .. منتخب اليد يواجه البرتغال في مستهل مشواره بأولمبياد طوكيو

يلتقي اليوم السبت، المنتخب الوطني الأول لكرة اليد بقيادة مديره الفني الإسباني روبيرتو جارسيا باروندو، مع نظيره البرتغالي في مستهل مشواره بالمجموعة الثانية من دورة الألعاب الأولمبية الصيفية رقم 32 والمقامة بالعاصمة اليابانية طوكيو خلال الفترة من 23 يوليو وحتى 8 أغسطس المقبل.
وينطلق اللقاء في تمام الثانية عشرة والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة السابعة والنصف بتوقيت طوكيو على استاد "يويوجي".
ويدير اللقاء طاقم تحكيم مقدوني مكون من سلاف نيكولوف وجورجي ناسيفسكي.
وتضم قائمة منتخبنا الوطني "كريم هنداوي – محمد عصام الطيار – عمر الوكيل “بكار” – يحيى الدرع – علي زين – حسن وليد قداح – أحمد هشام السيد “دودو” – سيف الدرع – يحيى خالد – أحمد الأحمر – محمد سند – إبراهيم المصري – محمد ممدوح هاشم – أحمد عادل.
ويترأس بعثة المنتخب الوطني فى أولمبياد طوكيو أيمن صلاح عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد.
ويتكون الجهاز الفنى للمنتخب من روبرتو جارسيا باروندو المدير الفني – أنطونيو يورينتي مدرب مساعد – فينيو لوزرت مدرب حراس المرمى – دكتور محمد شوقي طبيب المنتخب – نور أبو زيد مدير المنتخب.
ويخوض المنتخب الوطني منافسات أولمبياد طوكيو ضمن المجموعة الثانية رفقة منتخبات "الدنمارك – السويد – البرتغال – اليابان – البحرين".
فيما تضم المجموعة الأولى: "النرويج – فرنسا – ألمانيا – البرازيل – إسبانيا – الأرجنتين.