توزيع لحوم عيد الأضحي على الأسر الأولى بالرعاية في قرى سيناء

نفذت مؤسسة الشجرة بشمال سيناء، نشاط دعم الأسر الأولي بالرعاية علي مدار أيام أجازة عيد الأضحي بمشاركة قافلة شعاع الخير " جامعة الزقازيق وذلك لتوزيع لحوم عيد الأضحي، علي الأسر الاولى بالرعاية و الأكثر احتياجا ، وذلك بالمشاركة في ذبح الأضاحي في المجازر المتخصصة تحت إشراف مديرية الزراعة ومديرية الطب البيطري، و التوزيع علي الأسر الأكثر احتياجا والمتضررين في قري المحافظة .

جاء ذلك ضمن فعاليات الاحتفال بعيد الأضحي المبارك .

المناطق المحرومة:

قال محمد تمساح رئيس مجلس أمناء المؤسسة ، ان أعضاء ومتطوعين مؤسسة الشجرة ، شاركوا في عمليات الذبيح والتوزيع، حيث تم التوزيع بشكل يومي على المناطق المحرومة داخل مدينة العريش وكذلك من خلال مقر المؤسسة.

واكد مجلس أمناء المؤسسة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإيصال الأضاحي للمستحقين، والتي تهدف أهداف التنمية المستدامة إلى إنهاء جميع أشكال الجوع وسوء التغذية بحلول عام 2030، والتأكد من حصول جميع الناس - وخاصة الأطفال - على الأغذية الكافية والمغذية على مدار السنة. وينطوي ذلك الجهد على تعزيز الممارسات الاجتماعية المستدامة من أجل تحقيق الهدف.

