أخبار الرياضة.. مواجهات المصريين اليوم السبت في أولمبياد طوكيو.. أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد تصريحاته

نشر موقع صدى البلد الإخباري، على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة سواء على الساحة المحلية أو الإفريقية أو العالمية وجاءت كالآتي:

أثار الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الجدل بعد تصريحات لأحدى الإذاعات بجنوب أفريقيا بان 90 ٪ من لاعبي الأهلي لا يتناولون المشروبات الكحولية في رسالة ان عدد من اللاعبين يتناولها.

قرر الاتحاد للدولي للجودو إيقاف نورين اللاعب الجزائري مع الاتجاه لاستبعاده من أولمبياد طوكيو بعد انسحابه من مباراته الأولى في وزن أقل من 73 كجم .

يلتقي اليوم السبت، المنتخب الوطني الأول لكرة اليد بقيادة مديره الفني الإسباني روبيرتو جارسيا باروندو، مع نظيره البرتغالي في مستهل مشواره بالمجموعة الثانية من دورة الألعاب الأولمبية الصيفية رقم 32 والمقامة بالعاصمة اليابانية طوكيو خلال الفترة من 23 يوليو وحتى 8 أغسطس المقبل.

تقام اليوم السبت 24 - 7 - 2021 العديد من المباريات في مختلف ملاعب العالم من وديات.

تنطلق صباح اليوم السبت مواجهات اللاعبين المصريين ضمن منافسات النسخة 32 من دورة الألعاب الأولمبية الصيفية .