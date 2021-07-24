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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أخبار الرياضة.. مواجهات المصريين اليوم السبت في أولمبياد طوكيو.. أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد تصريحاته

صدى البلد

نشر موقع صدى البلد الإخباري، على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة سواء على الساحة المحلية أو الإفريقية  أو العالمية وجاءت كالآتي:

أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد تصريحاته عن تناول بعض اللاعبين الكحول

أثار الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الجدل بعد تصريحات لأحدى الإذاعات بجنوب أفريقيا بان 90 ٪ من لاعبي الأهلي لا يتناولون المشروبات الكحولية في رسالة ان عدد من اللاعبين يتناولها.

أولمبياد طوكيو .. إيقاف لاعب جودو جزائري بعد رفضة مواجهة لاعب إسرائيلي

قرر الاتحاد للدولي للجودو إيقاف نورين اللاعب الجزائري مع الاتجاه لاستبعاده من أولمبياد طوكيو بعد انسحابه من مباراته الأولى في وزن أقل من 73 كجم .

اليوم .. منتخب اليد يواجه البرتغال في مستهل مشواره بأولمبياد طوكيو

يلتقي اليوم السبت، المنتخب الوطني الأول لكرة اليد بقيادة مديره الفني الإسباني روبيرتو جارسيا باروندو، مع نظيره البرتغالي في مستهل مشواره بالمجموعة الثانية من دورة الألعاب الأولمبية الصيفية رقم 32 والمقامة بالعاصمة اليابانية طوكيو خلال الفترة من 23 يوليو وحتى 8 أغسطس المقبل.

مواعيد مباريات اليوم السبت 24-7-2021

تقام اليوم السبت 24 - 7 - 2021 العديد من المباريات في مختلف ملاعب العالم من وديات.

تعرف على مواجهات المصريين اليوم السبت في أولمبياد طوكيو

تنطلق صباح اليوم السبت مواجهات اللاعبين المصريين ضمن منافسات النسخة 32 من دورة الألعاب الأولمبية الصيفية .

 

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أخبار الرياضة.. مواجهات المصريين اليوم السبت في أولمبياد طوكيو.. أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد تصريحاته

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