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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

زواج طفل في العراق يثير الجدل.. وتعليق صادم من والدته |شاهد

عريس عراقي
عريس عراقي

ناضل المجتمع العربي ضد زواج القاصرات لأزمان طويلة، وفي حين أنه مازال يناضل لإنقاذ الفتيات الصغيرات من الوأد المبكر، انتقلت الدفة إلى زواج الصبية الصغار بزفاف طفل عراقي أثار الجدل لعدة أيام عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

 

نشر مصور عراقي معروف بمقاطعه المثيرة للجدل فيديو لزفاف طفل عراقي عمره 11 عامًا شرقي بغداد، مما تسبب في موجة عارمة من الغضب والسخرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي لانتشار فكرة الزواج المبكر بين الأطفال.

 

تظهر في المقطع والدة الطفل العراقي «سجاد» إلى جانبه خلال حفل زفافه مع عدد كبير من أقاربه في منطقة البلديات شرقي بغداد، فيما وقف المصور «زهير العطواني» يطرح على الطفل الأسئلة الخاصة باستعدادته للزواج.

 

تقول والدة الطفل في الفيديو: ""أردت أن أزوجه وهو صغير كي أفرح بأطفاله قبل أن أموت، وأربيهم بيديّ"، ثم احتضنت ابنها العريس وقبلته.

 

العريس الطفل

 

ردد الطفل جمل غريبة تكبر سنه مبررا زواجه في هذا العمر الصغير أثناء نومه على سرير العرس المزين بالملاءات البيضاء، جاء من بين تلك العبارات: "شيء جميل.. أنا سعيد بالزواج، ومن لا يتزوج عمره خسارة"، ثم تمدد على السرير قائلًا: "ما طايرة المرة خليني أنام".

 

وسلط الحدث الضوء على زواج القاصرات في العراق، خاصة مع وجود الإحصاءات التي تتحدث عن نسب مرتفعة للغاية في زواج الأطفال في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يعاني منها البلد.

 

الزواج ليس "لعب أطفال"

 

هاجم رواد مواقع التواصل الاجتماعي المصور وعائلة الطفل لترويجهم مثل هذه الأمور المنافية لقواعد المجتمع، فأين هذا الطفل الصغير من المسئوليات والمتطلبات الزوجية التي تنتظره.

 

فقد علق أحد رواد مواقع التواصل منددًا بزواج الأطفال: "أحد أهم أسباب المشاكل الأساسية والريئسية بين الزوجين بشكل عام الزواج المبكر باجر عكبة هذا يكبر يكول اهلي زوجوني غصب واني مجنت رايدها او جنت طفل مجنت اعرف شنو الزواج الغلط بالاهل وليس بالطفل هذا شعرفه بالمسؤولية بهالظروف الصعبة بعده طفل".

 

وعلقت أخرى: "ليش والكم اتسلبون الطفولة من أطفالكم مو حتي الله ميرضى بيه وانتي إلى تربين أطفاله ليش شكد عمره إلى تاخذيها (العروس) اكيد عشر سنوات وهي محتاجة تربية وعطف وحنان مو تخلف وتتحمل مسئوليه وتسلبون طفولتها بمشاكل ومسئولية زواج بس موصوجكم صوج القانون إلى ساكت ع هذه المهزله وصوج الشيخ إلي حيعقدلكم"، فيما لخص آخر الأمر قائلًا: الزواج مش لعب عيال".

 

قوانين تمنع زواج الأطفال في العراق

 

وتنص قوانين الأحوال الشخصية في العراق على تسجيل الزواج لمن أكمل سن 15 عاما بشرط موافقة المحكمة وولي الأمر أيضا، أما من كان دون 15 عاما فلا يمكن أن يسجل زواجه في المحكمة، وهو ما يدفع أسر زيجات الأطفال إلى الانتظار أو اللجوء للزواج العرفي.

 

https://fb.watch/6XpnfY-P-L/

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