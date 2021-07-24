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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أهم الاخبار.. رسائل شديدة اللهجة من رامي رضوان بعد شائعة وفاة دلال عبدالعزيز.. جدول مباريات الأهلى في الدروي الممتاز

دلال عبدالعزيز
دلال عبدالعزيز

نشر موقع صدى البلد عدد من الأخبار الهامة على مدار الساعات الماضية أبرزها :

 

اعتذار فورا.. رسائل شديدة اللهجة من رامي رضوان والرداد بعد شائعة وفاة دلال عبد العزيز

أعرب كل من الإعلامي رامي رضوان والفنان حسن الرداد عن استيائهما الشديد من تداول شائعة وفاة الفنانة دلال عبد العزيز عبر بعض المواقع الإخبارية وصفحات السوشيال ميديا.

 

بتكلفة وصلت إلى 1.8مليار جنيه ..الانتهاء من 80% من تطوير مثلث ماسبيرو .. وطرح محلات ووحدات استثمارية نهاية العام

تستعد هيئة المجتمعات العمرانية لطرح وحدات ومحال مثلث ماسبيرو، الاستثمارية للجمهور، وذلك تزامناً مع الانتهاء من المرحلة الأولى "الإنشاءات الخرسانية" لـ 4 أبراج تطل على شارع 26 يوليو، كما يتم تشطيب الوحدات السكنية والإدارية، بالإضافة إلى انه تم الانتهاء من إنشاء الوحدات السكنية الخاصة بالسكان الراغبين فى العودة وعددها 936 وحدة.

10 مواجهات نارية .. جدول مباريات الأهلى في الدروي الممتاز

يواصل الأهلى رحلة الدفاع عن لقبه بالدوري المصري الممتاز، بعد اقتراب انتهاء المنافسات وتبقي 10 مباريات. 

 

رامي رضوان عن مهاجمته للمواقع الإخبارية: ردة فعل انفعالي

وجه الاعلامى رامى رضوان رسالة جديدة عبر حسابه بموقع فيسبوك موضحا سبب إنفعاله على خلفية شائعة وفاة الفنانة دلال عبد العزيز .

 

لا يعرفه كثيرون .. فضل قراءة سورة يس بعد صلاة الفجر

فضل قراءة سورة يس بعد صلاة الفجر ودعاء الفجر بآيات القرآن الكريم، ينبغي اغتنام تلك الكنوز من الدعاء عامة أو دعاء الفجر على وجه الخصوص بالإضافة إلى فضل قراءة سورة يس بعد صلاة الفجر وثوابها العظيم ، حيث إن الدعاء في عمومه عبادة من أعظم وأحب الطاعات عند الله سبحانه وتعالى ، وقد ورد الأمر بها في كثير من نصوص الكتاب العزيز والسُنة النبوية

 

الصحة: تسجيل 41 إصابة بفيروس كورونا.. و7 حالات وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن خروج 533 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 227068 حتى اليوم.

 

دعاء الاستيقاظ من النوم .. 36 كلمة تغفر جميع ذنوبك

دعاء الاستيقاظ من النوم .. ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- دعاء يقال عند الاستقياظ من النوم ليلًا يغفر الذنوب، ويجعل الدعاء مستجابًا عند الله تعالى، وورد دعاء الاستيقاظ من النوم في حديث رًوي عبادة بن الصامت رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَن تَعَارَّ مِنَ اللَّيْلِ، فَقالَ: لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وحْدَهُ لا شَرِيكَ له، له المُلْكُ وله الحَمْدُ،

 

بصحة جيدة .. رامي رضوان ينفي شائعة وفاة الفنانة دلال عبد العزيز

 

نفى الإعلامي رامي رضوان عن ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا.

 

أولمبياد طوكيو .. موعد مباراة مصر ضد الأرجنتين والقناة الناقلة

يستعد منتخب مصر الأوليمبي لخوض المباراة الثانية من دور المجموعات لأولمبياد طوكيو 2020 أمام الأرجنتين.

 

اخبار البلد نشر قسم أخبار البلد موقع صدى البلد الاعلامي رامي رضوان الفنانة دلال عبد العزيز دلال عبد العزيز مثلث ماسبيرو

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