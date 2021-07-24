لميس سلامة: وقت احتفالنا بعيد الأضحى الرئيس السيسي كان حريص على العمل

قالت الإعلامية لميس سلامة ، إنه أثناء احتفال المصريين بعيد الأضحى المبارك ، كان الرئيس عبد الفتاح السيسي ، منشغل بالعمل من أجل الوطن ، معقبة : " في القوت اللي كنا بنحتفل بيه برابع يوم في العيد كان الرئيس السيسي يتفقد أعمال المحاور والطرق الجديدة " .

وأضافت الإعلامية لميس سلامة ، خلال برنامج " صباح البلد ط ، والمذاع على فضائية " صدى البلد " ، أن أعمال تطوير الطرق والمحاور بمشروع “ معا نبني المستقبل ” ، بمحافظة الاسكندرية ، تصل لإجمالي 140 كيلو متر ، ويكلف الدولة أكثر من 150 مليار جنيه مصري .

بعد زيارة الرئيس السيسي.. محور أبوقير شرق عصب التنمية في الإسكندرية

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي صباح أمس الجمعة أعمال تطوير المحاور والطرق الجديدة شرق وغرب محافظة الاسكندرية، وذلك في إطار مبادرة "معاً نبني المستقبل".



واستمع الرئيس السيسي لشرح حول المشروع من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء أحمد العزازي من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، حيث تصل أعمال تطوير الطرق والمحاور إلى إجمالي أطوال 140 كيلومترا، بالإضافة لأعمال الهندسة والصناعات الخاصة بالكباري.

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وتشمل أعمال التطوير تشمل محاور شرق الاسكندرية، بما فيها الطريق الدائري لمدينة أبي قير الجديدة بطول 16 كيلومترا لخدمة التوسعات العمرانية الجديدة بمنطقة أبي قير وشرق مدينة الإسكندرية.



وفيما يلي المعلومات الخاصة بمحور أبوقير:

- يبلغ طوله ١٦,٣ كم وعرض ٣ حارات مرورية لكل اتجاه

- يهدف إلى ربط منطقة شرق الاسكندرية بمحاور مرورية جديدة لإنشاء مجمع عمراني بأراضي الحيز الجديد، بتكلفة ٨٣٧,٥ مليون جنيه.

- يتفرع من المحور وصلة شرق المعمورة بطول ٣,٣ كم وبعرض ٣ حارة لكل اتجاه للربط مع محور المحمودية

- يربط منطقة شرق الاسكندرية بمحاور مرورية جديدة لإنشاء مجمع عمراني بأراضي الحيز الجديد، بتكلفة ٤٤٠ مليون جنيه.

وقد وجه الرئيس بتطوير تلك الطرق والمحاور الحيوية وفق مخطط هندسي وإنشائي يراعي استدامة كفاءتها واستيعابها لحركة التنقل والمرور لمدى زمني مستقبلي لا يقل عن عشرين سنة، أخذاً في الاعتبار الأهمية الكبرى لهذه الطرق والمحاور في تنظيم الحركة المرورية بمحافظة الإسكندرية ومحيطها الجغرافي، فضلاً عن ربطها بالتجمعات العمرانية الجديدة بالمنطقة.

كما وجه الرئيس السيسي في هذا الإطار بالالتزام بالخطة الزمنية لإتمام الأعمال الإنشائية ورفع الكفاءة مع مراعاة تطبيق أفضل معايير السلامة والأمان.