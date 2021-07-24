بشرى سارة.. "أسترازينيكا" تكشف عن علاج السكر لهذه الفئة

قالت شركة أسترازينيكا، إن دواء بايدوريون لـ مرض السكر الذي تقدمه مرة واحدة أسبوعيًا قد تمت الموافقة عليه في الولايات المتحدة لاستخدامه للمرضى الذين تقل أعمارهم عن 10 أعوام، مما يوسع من وصول الدواء إلى مجموعة سكانية حرجة.

قالت شركة الأدوية "الأنجلو - سويدية"، إن العقار المسمى كيميائيًا exenatide هو معلق عن طريق الحقن، وتمت الموافقة عليه من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) للاستخدام في الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 10 سنوات و18 عامًا الذين يعانون من مرض السكري من النوع 2.

وأشارت إلى أن داء السكري من النوع 2 هو الشكل الأكثر شيوعًا للحالة حيث لا يستطيع الجسم استخدام أو إنتاج ما يكفي من هرمون الأنسولين بشكل صحيح لتحويل سكر الدم إلى طاقة.

معلومات عن عقار Bydureon

يهدف الدواء إلى المساعدة في تقليل مستويات السكر في الدم إلى جانب النظام الغذائي وممارسة الرياضة.

تأتي موافقة الولايات المتحدة بعد حوالي شهر من بيانات من دراسة في مرحلة متأخرة أظهرت أن العقار يقلل بشكل كبير من مستويات الجلوكوز في الدم لدى المراهقين مقارنة بالدواء الوهمي، تمت الموافقة على دواء Bydureon بالفعل في البلاد للبالغين المصابين بداء السكري من النوع 2.

قال مين بانغالوس ، كبير المسؤولين التنفيذيين في شركة أسترازينيكا: "يعد هذا القرار معلمًا هامًا لرعاية هؤلاء المرضى الصغار من خلال توفير خيار علاج مناسب مرة واحدة في الأسبوع".

الخيارات الوحيدة الأخرى غير الأنسولين المتاحة للمراهقين المصابين بداء السكري هي الميتفورمين وليراجلوتايد ، وعادة ما يتعين تناولها يوميًا، يمكن أن يساعد تواتر الاستخدام المنخفض في التحقق من السمية الكيميائية من كثرة تناول الأدوية.

ينتمي Bydureon إلى فئة الأدوية الناهضة للمستقبلات GLP-1 التي تنشط بروتين GLP-1 في البنكرياس وتحفز إنتاج الأنسولين.