هند النعساني : الرئيس السيسي هدفه الأساسي التنمية ومصر ستصل للمكانة التي تستحقها

قالت الإعلامية هند النعساني ، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي هدفه الأساسي تنمية البلد ، وتنمية الإنسان ، بشكل عام ، متابعة : "بإّذن الله بلدنا هتكون في المكانة التي تستحقها " .

وأضافت الإعلامية هند النعساني ، خلال برنامج " صباح البلد " ، والمذاع على فضائية " صدى البلد " ، أن المشروعات العملاقة التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي ، ليست مستقبلية فقط ، بل أن المواطن قادر على أن يلتمس فوائدها في الوقت الحالي .

وأشارت إلى أن ذكرى ثورة 23 يوليو ، فرصة أمام الآباء والأمهات في رواية قصص أبطال الجيش المصري لأبنائهم .

بعد زيارة الرئيس السيسي.. محور أبوقير شرق عصب التنمية في الإسكندرية

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي صباح أمس الجمعة أعمال تطوير المحاور والطرق الجديدة شرق وغرب محافظة الاسكندرية، وذلك في إطار مبادرة "معاً نبني المستقبل".



واستمع الرئيس السيسي لشرح حول المشروع من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء أحمد العزازي من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، حيث تصل أعمال تطوير الطرق والمحاور إلى إجمالي أطوال 140 كيلومترا، بالإضافة لأعمال الهندسة والصناعات الخاصة بالكباري.

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وتشمل أعمال التطوير تشمل محاور شرق الاسكندرية، بما فيها الطريق الدائري لمدينة أبي قير الجديدة بطول 16 كيلومترا لخدمة التوسعات العمرانية الجديدة بمنطقة أبي قير وشرق مدينة الإسكندرية.



وفيما يلي المعلومات الخاصة بمحور أبوقير:

- يبلغ طوله ١٦,٣ كم وعرض ٣ حارات مرورية لكل اتجاه

- يهدف إلى ربط منطقة شرق الاسكندرية بمحاور مرورية جديدة لإنشاء مجمع عمراني بأراضي الحيز الجديد، بتكلفة ٨٣٧,٥ مليون جنيه.

- يتفرع من المحور وصلة شرق المعمورة بطول ٣,٣ كم وبعرض ٣ حارة لكل اتجاه للربط مع محور المحمودية

- يربط منطقة شرق الاسكندرية بمحاور مرورية جديدة لإنشاء مجمع عمراني بأراضي الحيز الجديد، بتكلفة ٤٤٠ مليون جنيه.

وقد وجه الرئيس بتطوير تلك الطرق والمحاور الحيوية وفق مخطط هندسي وإنشائي يراعي استدامة كفاءتها واستيعابها لحركة التنقل والمرور لمدى زمني مستقبلي لا يقل عن عشرين سنة، أخذاً في الاعتبار الأهمية الكبرى لهذه الطرق والمحاور في تنظيم الحركة المرورية بمحافظة الإسكندرية ومحيطها الجغرافي، فضلاً عن ربطها بالتجمعات العمرانية الجديدة بالمنطقة.

كما وجه الرئيس السيسي في هذا الإطار بالالتزام بالخطة الزمنية لإتمام الأعمال الإنشائية ورفع الكفاءة مع مراعاة تطبيق أفضل معايير السلامة والأمان.