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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أولمبياد طوكيو.. محمد عامر يودع منافسات فردي سلاح السيف من دور الـ16

صدى البلد

ودع محمد عامر منافسات سلاح السيف في أولمبياد طوكيو وذلك بعد الخسارة أمام بطل كوريا الجنوبية في دور ال16. 


وخسر اللاعب أمام نظيره الكوري الجنوبي بطل العالم أو سانغ اوك بنتيجة 15-9.

وكان البطل المصري قد تأهل إلى دور ال16 بعد التغلب في مباراته الأولى على الأمريكي وصيف أولمبياد ريو دي جانيرو 2016 بنتيجة 15-11.


ومن جانب آخر يدخل مواطنه زياد السيسي في الثامنة صباحا مباراة دور ال16 أمام لاعب جورجيا ساندرو بازادازي والذي تغلب على مهاب سامر في دور ال32. 

وتشارك مصر بأكبر بعثة في تاريخها وهي 137 لاعب ولاعبة ممثلة في 23 لعبة، بواقع 89 لاعب و48 لاعبة.

وتعتبر البعثة المصرية للسلاح هي البعثة الأكبر ضمن الوفود المصرية المشاركة كما انها اكبر بعثة اولمبية في تاريخ الاتحاد المصري للسلاح بواقع 11 لاعبا يمثلون فريق سلاح الشيش رجال وفريق سلاح الشيش سيدات وفريق سلاح السيف رجال و مقعدين فرديين في منافسات سلاح سيف المبارزة “الايبيه” رجال و سلاح السيف سيدات.

محمد عامر منافسات سلاح السيف اولمبياد طوكيو أولمبياد ريو دي ر البعثة المصرية للسلاح

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