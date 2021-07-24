أولمبياد طوكيو .. ميار شريف تودع منافسات التنس من الدور الأول

ودعت ميار شريف بطلة مصر في التنس الأرضي منافسات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 من الدور الأول.

وخسرت ميار المصنفة 118 عالميا من نظيرتها السويدية ريبيكا باتريسون المصنفة 59 عالميا بمجموعتين دون رد يوم السبت.

وجاءت نتائج المجموعتين 7-5 و 7-6.

وتعتبر ميار شريف هي أول لاعبة مصرية في التاريخ تمثل التنس المصري في الأولمبياد.

وتشارك مصر بأكبر بعثة في تاريخها وهي 137 لاعب ولاعبة ممثلة في 23 لعبة، بواقع 89 لاعب و48 لاعبة.

وتعتبر لعبتي السلاح والرماية هم الأكبر في الألعاب الفردية من حيث عدد اللاعبين بواقع 11 لاعب ولاعبة، بينما تعتبر اللعبة الأكبر هي منتخب كرة القدم الذي يشارك بـ22 لاعبا ومنتخب كرة اليد الذي يشارك بـ14 لاعبا.

بينما تعتبر لعبات التجديف والترايثلون والدراجات هم الأصغر في بعثة مصر بواقع لاعب لكل لعبة، حيث يشارك عبد الخالق البنا في منافسات التجديف بأولمبياد طوكيو وبسمة السلاموني في رياضة الترايثلون وهي أول مصرية وعربية تتأهل للأولمبياد في هذه الرياضة وإبتسام زايد في منافسات الدراجات.

وكانت أكبر بعثة مصرية سابقة في أولمبياد ريو 2016 والتي شاركت مصر فيها بـ 120 لاعب ولاعبة.