بتقبض كام وشغال إيه .. حوار بين الرئيس السيسي وأسرة مصرية بالعلمين الجديدة |شاهد

قدمت الإعلامية لميس سلامة ، اليوم ، السبت ، فقرة السوشيال ميديا ، خلال برنامج " صباح البلد " ، والمذاع على فضائية " صدى البلد " .

واستعرضت الإعلامية لميس سلامة حوار بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وأسرة مصرية ، بمنطقة العلمين الجديدة ، خلال جولته بالدراجة .

وتساءل الرئيس عبد الفتاح السيسي عن أسماء أبناء رب الأسرة وأعمارهم ، ومن أي مدينة يقطنون ، كما وقال له : بتشتغل إيه و بتقبض كام " .

ودعا رب الأسرة للرئيس السيسي قائلا : إنشاء الله عمر على عمرك ياريس مستورة الحمد لله والفلوس بتكفي " .

تفقد الرئيس السيسي أعمال تطوير المحاور والطرق الجديدة بالإسكندرية يتصدر اهتمامات صحف القاهرة

تصدر تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي أعمال تطوير المحاور والطرق الجديدة في إطار مبادرة "معاً نبني المستقبل" بمحافظة الإسكندرية، اهتمامات صحف القاهرة الصادرة، صباح اليوم السبت، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الشأن المحلي.

ففي صحيفة (أخبار اليوم) وتحت عنوان (ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻳﺘﻔﻘﺪ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍلمحاﻭﺭ ﺑﺸﺮﻕ ﻭﻏﺮﺏ ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ)، ذكرت الصحيفة أن الرئيس السيسي تفقد أمس الجمعة، أعمال تطوير المحاور والطرق الجديدة في إطار مبادرة "معاً نبني المستقبل" بمحافظة الإسكندرية، والتي تتم تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بإجمالي أطوال 140 كيلو مترا.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الرئيس السيسي حرص على الاطمئنان من المهندسين والخبراء الاستشاريين عن مراحل سير العمل والكفاءة الفنية والإنشائية لمحور التعمير أخذا في الاعتبار طبيعة الأراضي في تلك المنطقة التي يمر بها المحور.

ووجه الرئيس بتطوير تلك الطرق والمحاور الحيوية وفق مخطط هندسي وإنشائي يراعي استدامة كفاءتها واستيعابها لحركة التنقل والمرور لمدى زمني مستقبلي لا يقل عن عشرين سنة، أخذاً في الاعتبار الأهمية الكبرى لهذه الطرق والمحاور في تنظيم الحركة المرورية بمحافظة الإسكندرية ومحيطها الجغرافي، فضلاً عن ربطها بالتجمعات العمرانية الجديدة بالمنطقة.

كما وجه الرئيس السيسي في هذا الإطار بالالتزام بالخطة الزمنية لإتمام الأعمال الإنشائية ورفع الكفاءة مع مراعاة تطبيق أفضل معايير السلامة والأمان.

وأوضح المتحدث الرسمي أن أعمال التطوير تشمل محاور شرق الإسكندرية، بما فيها الطريق الدائري لمدينة أبي قير الجديدة بطول 16 كم لخدمة التوسعات العمرانية الجديدة بمنطقة أبي قير وشرق مدينة الإسكندرية.

أما عن محاور غرب الإسكندرية، فتشمل محور التعمير بعرض 9 حارات بكل اتجاه بطول 35 كم، ويمتد 15 كم في اتجاه غرب الإسكندرية، وكذا عدد 4 محاور ربط عرضية على الطريق الساحلي بطول 14 كم لربط الطريق الساحلي بمحور التعمير الجديد.

وتحت عنوان (الرئيس الإنسان.. يطمئن على أحوال أسرة مصرية)، ذكرت صحيفة (الجمهورية) أن فيديو جديدا للرئيس السيسي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي أثناء لقائه بأسرة مصرية بالعلمين، مشيرة إلى أن الرئيس اطمأن منهم على أحوالهم المعيشية، موجها رسالة لهم عن أهمية العمل، قائلا "الإيدين الشقيانة دي يدين فيها البركة".

وأضافت الصحيفة أن الأطفال حظوا باهتمام الرئيس السيسي في الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن الرئيس اطمأن خلال حديثه مع رب الأسرة على أحواله المعيشية، قائلا "طمني بتقبض كام بقى؟.. ومرتبك بيكفي؟!.. أنت ساكن في إيجار؟!"، ورد عليه الرجل وعلامات الرضا على وجهه: "أنا ساكن في تمليك والحمد لله مستورة".

أما صحيفة (الأهرام) ركزت على كلمة الرئيس السيسي؛ احتفالا بالذكرى الـ 69 لثورة 23 يوليو، والتي أكد خلالها أن التحدي الحالي الذي يعتبر أهمية قصوى يتمثل في تغيير واقع الحياة في مصر من كل جوانبها، من خلال العمل الجاد على تحقيق التنمية الشاملة، بالاعتماد على التخطيط الدقيق في إطار رؤية واستراتيجية وطنية مكتملة الأركان، هدفها الأساسي هو بناء وطن قوي متقدم في جميع المجالات.

وقال الرئيس إنه في هذه الذكرى الوطنية الخالدة، نذكر بكل الإعزاز، رمز هذه الثورة الرئيس الراحل محمد نجيب، الذي لبى بشجاعة نداء الواجب الوطني في لحظة دقيقة وفارقة، كما توجه بالتحية والتقدير إلى قائدها الزعيم جمال عبد الناصر، الذي اجتهد قدر طاقته للتعبير عن آمال المصريين في وطن حر تسوده العدالة الاجتماعية، وهو ما يؤكد أن مصر غنية بأبنائها الأوفياء جيلا بعد جيل يسلمون راية الوطن مرفوعة خفاقة دوما وأبدا "بإذن الله" وبفضل عزيمة هذا الشعب العظيم وأصالته.

وأضاف أن ثورة يوليو تمكنت من تغيير واقع الحياة على أرض مصر وحققت تغييرات جذرية في جميع المجالات، لتضع الوطن على خريطة العالم السياسية وتبدأ مسيرة جديدة من العمل الوطني لتحقيق آمال شعب مصر في إحداث تحولات نوعية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.

