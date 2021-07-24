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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأضاحي كلمة السر.. تدوينة تطيح بـ مسؤولة أردنية من لجنة ملكية

صدى البلد

حالة من الجدل شهدتها المملكة الأردنية خلال الأيام الماضية بعد تصريح مثير للجدل أطلقته عضو بلجنة تأسست بقرار ملكي.

وقبل أيام، نشرت وفاء الخضراء عضو اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية بالأردن عبر حسابها على فيسبوك تدوينة قالت فيها: "العيد يستحق الاحتفال عندما نصنع شكلا من أشكال الحياة أو ننقذها من العبث وفوضى البقاء وليس بالضرورة عندما نخطف حياة أو نبيدها ونضحي بها بسبب طقوس تفتقر للرحمة والرأفة".

وأضافت: "ذبح الأغنام وتقديم الأضحية غير مبرر والإسلام بريء من هذا الطقس في عصر تطور وتغيرت فيه السياقات المعيشية ومفاهيم التوازن البيئي والطقوس الحقوقية والعقد البيئي".

وتعرضت الخضراء لموجة انتقادات واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي التى اشتعلت غضبا بسبب هذه التدوينة التي اعتبروها تطاول واضح على الإسلام.

وانتهت أزمة وفاء الخضراء باستقالتها من عضوية اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية بالأردن التى انضمت لها في يونيو الماضي عضوا في لجنة تمكين الشباب المنبثقة عن اللجنة الملكية.

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ونقلت قناة المملكة الأردنية عن المتحدث باسم اللجنة مهند مبيضين تأكيده أن الاستقالة جاءت بعد دراسة للواقع وللظرف المتحقق بعدما نشرته الخضراء والتي قدمت استقالتها للرئيس ثم رفعها الرئيس للملك عبد الله الثاني وتمت الموافقة عليها".

وفي العاشر من يونيو الماضي، وجه العاهل الأردني رسالة إلى رئيس الوزراء السابق سمير الرفاعي، عهد إليه فيها برئاسة اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية.

وتتولى اللجنة مهمة وضع مشروعي قانونين جديدين للانتخاب والأحزاب السياسية، والنظر بالتعديلات الدستورية المتصلة حكما بالقانونين وآليات العمل النيابي.

المملكة الأردنية وفاء الخضراء اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية بالأردن الأردن الأضحية مواقع التواصل الاجتماعي لجنة تمكين الشباب مهند مبيضين عبد الله الثاني

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