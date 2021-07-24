إزاي حد يكتب خبر هو مش متأكد منه.. ميدو يهاجم مروجي الشائعات

علق أحمد حسام ميدو لاعب نادي الزمالك المعتزل، على انتشار شائعة وفاة الفنانة دلال عبد العزيز.

وغرد ميدو من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “إزاي حد يكتب خبر وفاة حد وهو مش متأكد؟ #دلال_عبد_العزيز ربنا يطول عمرها ويديها الصحة” .

ونفى الإعلامي رامي رضوان ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن وفاة الفنانة دلال عبد العزيز متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا.

وأكد رضوان لـ صدى البلد" أن الفنانة دلال عبد العزيز بصحة جيدة وتخضع إلى العلاج داخل المستشفى.

وما زالت الفنانة دلال عبد العزيز في المستشفى، والجمهور يهتم بمتابعة حالتها باستمرار، وشهدت الفترة الأخيرة مجموعة من التطورات والأخبار المرتبطة بها.

و كشف الدكتور محمد النادي عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، تفاصيل الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز والتي تعافت من فيروس كورونا.

وأعرب كل من الإعلامي رامي رضوان والفنان حسن الرداد عن استيائهما الشديد من تداول شائعة وفاة الفنانة دلال عبد العزيز عبر بعض المواقع الإخبارية وصفحات السوشيال ميديا.

ووجه الإعلامي رامي رضوان والفنان حسن الرداد رسائل شديدة اللهجة عبر حساباتهما الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.