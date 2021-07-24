إسبانيا تفوز على ألمانيا ضمن منافسات كرة اليد بـ أولمبياد طوكيو

حقق منتخب إسبانيا فوزا ثمينا على منتخب ألمانيا بنتيجة (28 - 27)؛ لتحصد أول نقطتين في منافسات كرة اليد للرجال في أولمبياد طوكيو 2020.



وجاءت المباراة مثيرة وقوية وأنهاها الألمان - أصحاب برونزية ريو دي جانيرو 2016 - متقدمين في الشوط الأول بنتيجة (13 - 12)، لكن إسبانيا قلبت النتيجة في نهاية الشوط الثاني وحققت الفوز.



وبذلك احتلت إسبانيا المركز الثالث في ترتيب المجموعة الأولى التي تتصدرها فرنسا وصيفة "أولمبياد 2016".

يذكر أنناروهيتو إمبراطور اليابان، أعلن أمس، الجمعة، عن انطلاق دورة الألعاب الأولمبية “ طوكيو 2020” بشكل رسمي.

وأعلن ناروهيتو انطلاق دورة الألعاب الأولمبية، خلال حضوره حفل الافتتاح الذي يُقام على الملعب الأولمبي الوطني بالعاصمة اليابانية طوكيو، عقب خطاب ألقاه الألماني توماس باخ، رئيس اللجنة الأولمبية.

ودخل طابور العرض المصري المشارك بحفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الصيفية رقم 32 والمقامة بالعاصمة اليابانية طوكيو خلال الفترة من 23 يوليو وحتى 8 أغسطس المقبل.

ورفع الثنائي المصري هداية ملاك صاحبة برونزية التايكوندو في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016 وعلاء أبو القاسم صاحب فضية السلاح في أولمبياد لندن 2012، وخلفهم في الأوسط المهندس هشام حطب رئيس البعثة وفقا للتقليد الأولمبي.

وفي الصف الأول بعد المقدمة من الجانب الأيمن للأيسر الشيماء الدمرداش ودينا مشرف ودكتور الباسل عبدالله وبسملة السلاموني والمهندس شريف العريان.

في الصف الثاني: الدكتور عبد العزيز غنيم وهنا جودة وزينة أشرف وماندي عصام وعمرو سليم

في الصف الثالث: هادية حسني ومها عبدالسلام ويسرا أشرف وفرح حسين وأمل أدم

في الصف الرابع : رضوى إبراهيم والزهراء شعبان وماجي عشماوي وضحى توفيق وهالة الجوهري

في الصف الخامس: ندى حافظ ونورا محمد ومريم الزهري ونهى حسين ويار الشرقاوي

في الصف السادس: رمضان درويش ومحمد صفوت ويوسف رمضان ومهاب مهمين وعلي خلف الله

في الصف السابع: عزمي محليبة وعبدالعزيز محليبة ومحمد البيلي وأدهم الجمال وأحمد توحيد زاهر

في الصف الثامن: مصطفى حمدي ويوسف مقار وأسامة محمد وسامي عبدالرازق ويسرى حافظ

في الصف التاسع: عبدالرحمن عرابي وعمر عصر وخالد عصر وأحمد صالح ويوسف طلبة

في الصف العاشر: زياد السيسي ومهاب شوقي ومدحت بهجت ومحمد عامر ومحمد عاشور

في الصف الحادي عشر: علي نبيل وخلود منسي ومحمد ماهر حمزة ويوسف سناء ومحمد السيد سامي

وانطلق حفل الافتتاح منذ قليل وسط إجراءات احترازية مشددة من قبل الحكومة اليابانية.

وتشارك مصر في هذه الدورة بأكبر بعثة في تاريخها الأولمبي ب137 لاعبة ولاعبة يمثلون 23 رياضة في 27

