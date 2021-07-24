عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إسبانيا تفوز على ألمانيا ضمن منافسات كرة اليد بـ أولمبياد طوكيو

منتخب إسبانيا
منتخب إسبانيا

حقق منتخب إسبانيا فوزا ثمينا على منتخب ألمانيا بنتيجة (28 - 27)؛ لتحصد أول نقطتين في منافسات كرة اليد للرجال في أولمبياد طوكيو 2020.


وجاءت المباراة مثيرة وقوية وأنهاها الألمان - أصحاب برونزية ريو دي جانيرو 2016 - متقدمين في الشوط الأول بنتيجة (13 - 12)، لكن إسبانيا قلبت النتيجة في نهاية الشوط الثاني وحققت الفوز.


وبذلك احتلت إسبانيا المركز الثالث في ترتيب المجموعة الأولى التي تتصدرها فرنسا وصيفة "أولمبياد 2016".

 

يذكر أنناروهيتو إمبراطور اليابان، أعلن أمس، الجمعة، عن انطلاق دورة الألعاب الأولمبية “ طوكيو 2020” بشكل رسمي.

 

وأعلن ناروهيتو انطلاق دورة الألعاب الأولمبية، خلال حضوره حفل الافتتاح الذي يُقام على الملعب الأولمبي الوطني بالعاصمة اليابانية طوكيو، عقب خطاب ألقاه الألماني توماس باخ، رئيس اللجنة الأولمبية.

 

ودخل طابور العرض المصري المشارك بحفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الصيفية رقم 32 والمقامة بالعاصمة اليابانية طوكيو خلال الفترة من 23 يوليو وحتى 8 أغسطس المقبل.

 

ورفع الثنائي المصري هداية ملاك صاحبة برونزية التايكوندو في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016 وعلاء أبو القاسم صاحب فضية السلاح في أولمبياد لندن 2012، وخلفهم في الأوسط المهندس هشام حطب رئيس البعثة وفقا للتقليد الأولمبي.

 

وفي الصف الأول بعد المقدمة من الجانب الأيمن للأيسر الشيماء الدمرداش ودينا مشرف ودكتور الباسل عبدالله وبسملة السلاموني والمهندس شريف العريان.

 

في الصف الثاني: الدكتور عبد العزيز غنيم وهنا جودة وزينة أشرف وماندي عصام وعمرو سليم

في الصف الثالث: هادية حسني ومها عبدالسلام ويسرا أشرف وفرح حسين وأمل أدم

في الصف الرابع : رضوى إبراهيم والزهراء شعبان وماجي عشماوي وضحى توفيق وهالة الجوهري

في الصف الخامس: ندى حافظ ونورا محمد ومريم الزهري ونهى حسين ويار الشرقاوي

في الصف السادس: رمضان درويش ومحمد صفوت ويوسف رمضان ومهاب مهمين وعلي خلف الله

في الصف السابع: عزمي محليبة وعبدالعزيز محليبة ومحمد البيلي وأدهم الجمال وأحمد توحيد زاهر

في الصف الثامن: مصطفى حمدي ويوسف مقار وأسامة محمد وسامي عبدالرازق ويسرى حافظ

في الصف التاسع: عبدالرحمن عرابي وعمر عصر وخالد عصر وأحمد صالح ويوسف طلبة

في الصف العاشر: زياد السيسي ومهاب شوقي ومدحت بهجت ومحمد عامر ومحمد عاشور

في الصف الحادي عشر: علي نبيل وخلود منسي ومحمد ماهر حمزة ويوسف سناء ومحمد السيد سامي

وانطلق حفل الافتتاح منذ قليل وسط إجراءات احترازية مشددة من قبل الحكومة اليابانية.

وتشارك مصر في هذه الدورة بأكبر بعثة في تاريخها الأولمبي ب137 لاعبة ولاعبة يمثلون 23 رياضة في 27
 

اسبانيا المانيا أولمبياد طوكيو 2020 إسبانيا ضد ألمانيا منتخب اسبانيا

ترشيحاتنا

العراق ..حفل زفاف يتحول إلى مأساة كبرى .. تفاصيل

الأوراق المطلوبة عند أداء اختبارات القدرات بنوعية عين شمس

وفاة الشاعر فؤاد حجاج بعد صراع مع المرض

روسيا ترد على أمريكا في موضوع السجون: انظروا لأنفسكم أولًا

بعد 51 عامًا من البحث.. سيدة تعود لأحضان عائلتها بفضل بودرة تلك

بدءً من اليوم لمدة 3 أشهر.. احذر 26 فعل يعرضك لعقوبات الطوارئ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تداول أسئلة امتحان الفيزياء عبر السوشيال ميديا بعد توزيعه في لجان الثانوية العامة

شاهد زوج ينشر مقاطع مخلة لزوجته على TikTok.. ومطالبات بمعاقبتهما

دولة عربية تسجل أكثر من 300 وفاة خلال 24 ساعة بسبب كورونا

مش صفحتي..بوسي شلبي تكشف لصدى البلد حقيقة نشرها خبر وفاة دلال عبد العزيز

بعد إحباط حالتين.. السجن عامين وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة زواج القاصرات

تهديد بالموس واحتجاز بالقوة .. إحالة صاحبة بيت دعارة للجنايات

أنا لسة عايشة .. الراقصة البرازيلية لورديانا ترد على شائعة وفاتها

صفحات الغش تنشر إجابات فيزياء الثانوية العامة.. والتعليم تضبط صاحب الصور المتداولة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دون سبب.. شاهد الأرض ترتفع من مكانها بشكل غريب في الهند

زواج طفل في العراق يثير الجدل.. وتعليق صادم من والدته |شاهد

طريقة عمل الترمس البلدي والحلو لأكثر من شيف

الحب القاتل.. بعد أزمة طوخ أخصائي نفسي يحلل شخصية ريهام سعيد القاتلة

فيديو

فيديوجراف.. بسبب الألقاب.. نوال الزغبي ترد على خلافها مع نانسي عجرم

فيديو جراف.. السيسي: عايزين نسابق الزمن ونغير من بلدنا

باع جرايد ونام على الرصيف.. نجل محمود عبد العزيز يكشف أسرار عن حياة والده

جابر خواطر البسطاء.. مواقف إنسانية لـ السيسي في العلمين

المزيد

ساحة رأي

د.فتحي حسين يكتب: ثورة 23 يوليو المجيدة

بيري محمد يكتب: الاسكواش بعيون مصرية

د. غادة جابر تكتب: الثورة البيضاء والجمهورية الجديدة

مني داوود تكتب: حنيني في طريقي

عبد المعطى أحمد يكتب: مزارات منسية فى القصير!

سهله المدني تكتب: من حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج «5»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الترتيبات الحدودية وعدم الاستقرار

إبراهيم شعبان

هل الانسحاب الأمريكي من العراق لصالح داعش وإيران؟

مني أحمد

الثورة البيضاء

كريمة أبو العينين

قلب أمه

هويدا دويدار

أمى.. الرحلة قصيرة

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: صراع سلاسل التوريد الدولى

أحمد فرغلى رضوان

«العارف».. تمت المهمة بنجاح

مروة لطفي

الأخطاء الطبية قضية تحتاج الحسم!

اﻟﻤﺰﻳﺪ