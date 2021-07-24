مختار غباشي يكشف الأسباب السياسية لاندلاع ثورة يوليو ..شاهد

قال الدكتور مختار غباشى، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن ثورة 23 يوليو كانت لها أسباب متعددة، ومنها محاصرة الإنجليز لقصر عابدين، وحرب 1948 وماسببته من خسائر، وحكم الأقلية التي تمتلك مصر بالكامل.

وأضاف الدكتور مختار غباشي ، خلال لقائه لـ برنامج " صباحنا مصري"، والمذاع على فضائية " المصرية " ، أن الأقلية هي من كانت تتحكم في أراضي وممتلكات مصر ، قبل ثورة الضباط الأحرار ، وهو ما تسبب في الإحتقان الطبقي بين المصريين.

وأشار إلى أن الأسباب السياسية كانت " حريق القاهرة " ، ومذبحة الإسماعيلية " ، وهما من اسباب تعجيل الثورة واشتعالها .

تفاصيل لأول مرة من داخل منزل الزعيم الراحل جمال عبد الناصر..فيديو

يشار إلى أن برنامج “هذا الصباح” المذاع على قناة “إكسترا نيوز”، خصص فقرة اليوم من داخل منزل الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، وذلك بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو.

وقال علي عطية حسين، ابن عم الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، إن الرئيس الراحل جمال عبدالناصر نشأ وتربى داخل منزله بقرية بني مر بأسيوط، مسترسلا: منزل جمال عبد الناصر كان ومازال مستقبل وتاريخ للأسرة.



وأوضح ابن عم الزعيم الراحل جمال عبد الناصر: أن منزل جمال عبد الناصر شهد تواجد واضح للعديد من الزعماء منهم الرئيس أنور السادات ومحمد نجيب، إضافة إلى العديد من الضباط.



وأشار إلى أن جميع وفود الوطن العربي والأوروبي قاموا بزيارة منزل الراحل جمال عبد الناصر.





ذكرى ثورة 23 يوليو

كان الشعب المصري احتفل أمس بـ الذكرى الـ 69 لـ ثورة 23 يوليو المجيدة، والتى قامت ضد الفساد والظلم، لتخليص الشعب المصري من الإحتلال الإنجليزي الذي دام 72 عاما، عاش فيها المصريون أياما عجافا من تدني مستوى المعيشة في جميع مناحي الحياة الثقافية والاجتماعية والاقتصادية.



وبمجرد حلول ذكرى ثورة 23 يوليو، وما قام به ثوار مصر من "الضباط الأحرار"، بقيادة اللواء محمد نجيب والزعيم الراحل جمال عبد الناصر، تحضر إلى أذهاننا ما قام به الرئيس السيسي عام 2013 من رفع الظلم والمعاناة من على كاهل المصريين بعد حكم جماعة الإخوان الإرهابية التى أذاقت المصريين ويلات الترويع والتخويف، وتدني مستوى المعيشة والأزمات الاقتصادية وأزمات الوقود والطاقة والكهرباء.

بناء الجمهورية الجديدة



أوجه الشبه بين الرئيس السيسي قائد مصر ومؤسس الجمهورية الجديدة، وبين الرئيس الراحل جمال عبد الناصر كبيرة، فكلاهما وضع مصر وشعبها ورفعتها ومكانتها نصب عينه، وأبى أن يستمر الظلم والفقر على أبناء شعبه، فلم يكن طريق الزعيمين مفروشا بالورود، بل كان مليئا بالصعاب التي لا يتخطاها إلا الرجال الشداد.

ويلتقي الرئيس السيسي، وناصر في العديد من الرؤى والقرارات الخاصة ببناء الجمهورية الجديدة بمشاريعها الاقتصادية والتنموية والاجتماعية والعسكرية، لتأسيس دولة تكون محورا للمنطقة وقائدة لها، وخاض كلا منهما تلك المعركة تنموية من خلال مجموعة من القرارات.



