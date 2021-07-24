ضبط صاحب محطة وقود امتنع عن بيع المواد البترولية بالشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بالشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود المتواجدة بنطاق المحافظة للتأكد من إلتزام أصحابها بالأسعار الجديدة والتي أقرتها لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية وتم تطبيقها بجميع أنحاء الجمهورية من صباح أمس الجمعة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وأكدت وكيل وزارة التموين بالشرقية انه قامت إداره تموين فاقوس بحملة برئاسة محمد فوزي علي محطات الوقود للوقوف على مدى إلتزامهم بالأسعار المعلنة وأسفرت الحمله عن تحرير محضر جنح ضد صاحب محطه مواد بتروليه بناحيه تل ابو الروس/ سواده وذلك لامتناعه عن بيع بنزين 80 رغم تواجده في الخزانات وتم التحفظ علي 15 ألف و660 لتر بنزين 80 وتم أخذ إقرار كتابي علي صاحب المحطه بالكمية المتحفظ عليها.

كما تم تحرير محضر جنح ضد صاحب محطه تمويل السيارات بناحيه العزازي لعدم الإعلان عن الأسعار وتحرير محضر جنح ضد محطه تمويل السيارات بناحيه الصالحيه القديمه لعدم الإعلان عن الأسعار.

وعلي جانب أخر فقد أكد المهندس سامس معجل رئيس مركز ومدينة الحسينية ان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية كلف بضرورة متابعة المواقف وتوعية المواطنين بأنه لايوجد اي زيادة في قيمة أجرة الركوب لوسائل النقل والمواصلات بمواقف سيارات الأجرة بمركز ومدينة الحسينية .

وأضاف رئيس مركز ومدينة الحسينية انه قام بجولة رافقه فيها مدير إداراة المواقف بالحسينية لتكثيف الحملات على المواقف لمنع إبتزاز المواطنين وتوعية المواطنين بأنه لايوجد اي زيادة في قيمة أجرة الركوب وضبط المخالفين وغير الملتزمين .

وشدد السيد المهندس سامي معجل رئيس مركز ومدينة الحسينية علي ضرورة متابعة المواقف علي مدار اليوم الكامل حتى لا يقع المواطن فريسة أمام جشع ضعاف النفوس من السائقين غير الملتزمين مشدداً على ضرورة تطبيق القانون بقوة وحزم على المخالفين .