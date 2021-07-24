عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا ترد على أمريكا في موضوع السجون: انظروا لأنفسكم أولًا

تريفور رييد
تريفور رييد

ردت روسيا من خلال سفارتها  بواشنطن، على قرارات الكونجرس  الأمريكي حول معاملة السجناء الأمريكيين بروسيا،والتي اعتبرها الكونجرس صعبة، في وقتٍ لاتزال فيه قضية جندي أمريكي محتجز لدى روسيا ضمن الأجندة الأمريكية  في الحديث بين البلدين، وفق ما ذكرت وسائل اعلام متفرقة.

قالت السفارة إن على المشرعين الأمريكيين التركيز أولًا والنظر إلى المعاملة اللاإنسانية للسجناء الروس بالولايات المتحدة.

وذكرت  السفارة الروسية في صفحتها على "فيسبوك"، إن "المشرعين الأمريكيين أبدوا قلقهم مرة أخرى بشأن الظروف السيئة المزعومة لاحتجاز عدد من السجناء الأمريكيين في السجون الروسية. وهذا يحدث على خلفية حقيقة أن عشرات الآلاف من المواطنين الأمريكيين يواجهون معاملة غير إنسانية هنا (في أمريكا) كل يوم ويُحرمون من الرعاية الطبية، وهو الوضع الذي يجد مواطنونا أيضا أنفسهم فيه. ربما حان الوقت لهؤلاء البرلمانيين معالجة المشاكل داخل بلدهم".

وبحسب الصحف الأمريكية، فإن ما يثير أمريكا هو قضية الجندي في مشاة البحرية الأمريكية، تريفور رييد، الذي أمضا عامان بالسجن الروسي .

أثناء زيارته لصديقته في موسكو ، اصطحبت الشرطة ريد ، من حفلة كان يلهوا فيها ليصحو في مركز للشرطة.

جاء ضباط المخابرات الروسية في وقت لاحق وقاموا باستجوابه ثم اتهموه بالاعتداء على ضابط.

تحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن عن موقف ريد خلال قمته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. لكن ريد لا يزال خلف القضبان ، أمضى جوي والد ريد عامًا في روسيا في محاولة لتحرير ابنه دون جدوى.

يواصل هو وزوجته باولا طلب المساعدة من البيت الأبيض، ويعتقدون أن مكان احتجازه  تغير ، لكنهم ليسوا متأكدين بالضبط من مكانه .

قال جوي ريد: "لقد تم نقله من سجنه في موسكو إلى مكان نعتقد أنه في موردوفيا.على الأقل هذا ما تنقله وسائل الإعلام الروسية. لكننا لا نعرف على وجه اليقين ولم تتمكن سفارة الولايات المتحدة من معرفة موقعه ".

ذكر الوالدان إنهما يتحدثون إلى وزارة الخارجية كل أسبوع وما زالوا متفائلين  "ما زلنا نأمل أن يحدث ما قاله الرئيس بوتين ، وأن تعمل وزارة الخارجية  على هذه القضية ، وأنه منفتح على المفاوضات. والرئيس بايدن قال الشيء نفسه.  لذلك نحن لا نزال متفائلين جدا".

 

روسيا ترد أمريكا انظروا لأنفسكم أول ا أمريكا البرلمان روسيا الولايات المتحدة الشرطة الكونجرس الأمريكي موسكو فيسبوك المخابرات السجون الكونجرس جو بايدن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين مفاوضات المخابرات الروسية

موضوعات متعلقة

شاهد بالفيديو.. مياه الفيضانات تجتاح تركيا

نبأ صادم .. الإعلان عن ظهور سلالة جديدة متحورة لفيروس كورونا بانجلترا

نوايا سيئة.. لماذا أعلنت طالبان وقف القتال في عيد الأضحى؟

منظمة الصحة العالمية تعلن وقت انتهاء خطر كورونا

ولو مؤقتًا.. أمريكا تطلب من دول عربية إيواء مترجمين أفغان

البنتاجون يشن هجوما جويا على دولة عربية لأول مرة في عهد بايدن

الإرهاب يطل برأسه في العراق.. داعش يتبنى هجوم السوق الشعبي

خبر سيئ.. فرنسا: دخلنا الموجة الرابعة من كورونا وسنطبق إجراءات مشددة

ترشيحاتنا

العراق ..حفل زفاف يتحول إلى مأساة كبرى .. تفاصيل

الأوراق المطلوبة عند أداء اختبارات القدرات بنوعية عين شمس

وفاة الشاعر فؤاد حجاج بعد صراع مع المرض

روسيا ترد على أمريكا في موضوع السجون: انظروا لأنفسكم أولًا

بعد 51 عامًا من البحث.. سيدة تعود لأحضان عائلتها بفضل بودرة تلك

بدءً من اليوم لمدة 3 أشهر.. احذر 26 فعل يعرضك لعقوبات الطوارئ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تداول أسئلة امتحان الفيزياء عبر السوشيال ميديا بعد توزيعه في لجان الثانوية العامة

شاهد زوج ينشر مقاطع مخلة لزوجته على TikTok.. ومطالبات بمعاقبتهما

دولة عربية تسجل أكثر من 300 وفاة خلال 24 ساعة بسبب كورونا

مش صفحتي..بوسي شلبي تكشف لصدى البلد حقيقة نشرها خبر وفاة دلال عبد العزيز

بعد إحباط حالتين.. السجن عامين وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة زواج القاصرات

تهديد بالموس واحتجاز بالقوة .. إحالة صاحبة بيت دعارة للجنايات

أنا لسة عايشة .. الراقصة البرازيلية لورديانا ترد على شائعة وفاتها

صفحات الغش تنشر إجابات فيزياء الثانوية العامة.. والتعليم تضبط صاحب الصور المتداولة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دون سبب.. شاهد الأرض ترتفع من مكانها بشكل غريب في الهند

زواج طفل في العراق يثير الجدل.. وتعليق صادم من والدته |شاهد

طريقة عمل الترمس البلدي والحلو لأكثر من شيف

الحب القاتل.. بعد أزمة طوخ أخصائي نفسي يحلل شخصية ريهام سعيد القاتلة

فيديو

فيديوجراف.. بسبب الألقاب.. نوال الزغبي ترد على خلافها مع نانسي عجرم

فيديو جراف.. السيسي: عايزين نسابق الزمن ونغير من بلدنا

باع جرايد ونام على الرصيف.. نجل محمود عبد العزيز يكشف أسرار عن حياة والده

جابر خواطر البسطاء.. مواقف إنسانية لـ السيسي في العلمين

المزيد

ساحة رأي

د.فتحي حسين يكتب: ثورة 23 يوليو المجيدة

بيري محمد يكتب: الاسكواش بعيون مصرية

د. غادة جابر تكتب: الثورة البيضاء والجمهورية الجديدة

مني داوود تكتب: حنيني في طريقي

عبد المعطى أحمد يكتب: مزارات منسية فى القصير!

سهله المدني تكتب: من حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج «5»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الترتيبات الحدودية وعدم الاستقرار

إبراهيم شعبان

هل الانسحاب الأمريكي من العراق لصالح داعش وإيران؟

مني أحمد

الثورة البيضاء

كريمة أبو العينين

قلب أمه

هويدا دويدار

أمى.. الرحلة قصيرة

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: صراع سلاسل التوريد الدولى

أحمد فرغلى رضوان

«العارف».. تمت المهمة بنجاح

مروة لطفي

الأخطاء الطبية قضية تحتاج الحسم!

اﻟﻤﺰﻳﺪ