هيئة الطرق: استكمال تنفيذ تعديل مسار منحنيات النقب بالوادي الجديد

يستكمل فرع هيئة الطرق والنقل بـ الوادي الجديد، مشروع تعديل مسار منطقة " النقب" الجبلية بالطريق الواصل بين محافظة أسيوط ومركز الخارجة حيث جرى الانتهاء من تنفيذ 25 % من المشروع وتبلغ التكلفة الإجمالية بتكلفة 125 مليون جنيه .

وقالت المهندسة ميرفت إبراهيم شحاتة، وكيل وزارة النقل مدير فرع هيئة الطرق والنقل بالوادي الجديد، إنه جرى الانتهاء من أعمال الحفر والردم وتعديل مسار الطريق في منطقة الكيلو 60 بطريق الخارجة-أسيوط، وتنفيذ أعمال التأسيس الهندسي للمسار الجديد للطريق.

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أكدت ميرفت، أن مشروع تعديل مسار منطقة النقب بمركز الخارجة ينفذ بطول 10 كم من منطقة الكيلو 60 بطريق الخارجة-أسيوط، وجرى تنفيذ المرحلة الأولى منه بتكلفة 125 مليون جنيه، وتنتهى هذه المرحلة في ديسمبر المقبل، بينما تبدأ المرحلة الثانية من المشروع العام المقبل، وتتضمن أعمال الطبقة الإسفلتية وتنفيذ حارات الطريق بعرض 10.5 متر لكل حارة اتجاه بالطريق.

وكان المهندس كامل الوزير، وزير النقل، وافق على اعتماد 125 مليون جنيه، في نوفمبر 2020م، للبدء في تنفيذ مشروع تعديل مسار منطقة النقب بطريق الوادي الجديد – أسيوط كمرحلة أولى بهدف الحد من الحوادث بالمنطقة والتيسير على المترددين على الطريق.