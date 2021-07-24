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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزير الرياضة يؤكد تميز نتائج لاعبات مصر في مختلف البطولات

أشرف صبحي وزير الشباب
أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، تميز النتائج التي تحققها لاعبات مصر في البطولات الرياضية الدولية المختلفة، وتقديم أفضل أداء لهن، والفوز بها، بشكل يعكس تقدم الرياضة النسائية، واهتمام الدولة المصرية بتطورها.
وتوجه وزير الشباب والرياضة بالشكر والتقدير إلى الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة وجميع أعضاء المجلس على الاهتمام والمتابعة للاعبات مصر في الألعاب الرياضية المختلفة.
وكان المجلس القومي للمرأة قد قدم التهنئة إلى اللاعبة المصرية نور الشربيني، المصنفة الأولى عالميًا لسيدات الاسكواش لتتويجها ببطولة العالم للاسكواش، التي أقيمت في شيكاغو خلال الفترة بين 14 إلى 23 يوليو الجارى لتحصد نور الشربيني لقب بطولة العالم للاسكواش للمرة الخامسة في تاريخها والثانية على التوالي.
وأشاد وزير الرياضة بنتائج لاعبات مصر في بطولات الاسكواش الدولية و اللاتي يتصدرن التصنيف العالمي للعبة، وتربع مصر على قمة الاسكواش في منافسات الرجال والسيدات، لافتاً إلى الاهتمام برياضة الاسكواش واكتشاف الموهوبين ورعايتهم في ضوء استدامة التفوق المصري بها على المستوى الدولي.
وكانت اللاعبة نور الشربيني قد فازت علي اللاعبة نوران جوهر في المباراة النهائية ببطولة العالم للاسكواش بنتيجة 3-1 في مجموع الأشواط لتحصد الشربيني لقب البطولة.
 

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