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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تشميع صيدلية غير مرخصة بالشرقية وضبط 120 ألف وحدة دوائية

الصيدليات المخالفة
الصيدليات المخالفة

كلف الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بتكثيف جهود إدارة التفتيش الصيدلي بالشرقية الهادفة نحو إحكام الرقابة علي سوق الدواء وضبط الصيدليات المخالفة ضماناً لتوفير مستحضر دوائى آمن، حفاظاً علي صحة وسلامة المواطنين بمحافظة الشرقية.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه شنت إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، بالتنسيق مع الرقابة التجارية بمديرية التموين والتجارة الداخلية بالشرقية، حملة للمرور علي الصيدليات والمنشآت الدوائية والأماكن غير المرخصة بمركز ومدينة أبو حماد، للتحقق من مدى التزامها بالقوانين المنظمة للعمل، والخاضعة لرقابة الجهات التفتيشية المختصة، والتأكد من توزيع المنتج الدوائي من منافذه القانونية المرخصة، وضبط المخالف منها، مما ينعكس ذلك علي منع تسرب الأدوية المخالفة للأسواق.

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أشار وكيل وزارة الصحة بالشرقية اليانه أسفرت جهود الحملة عن ضبط مكان غير مرخص يحمل لافتة مسجل عليها إسم صيدلية بنطاق مركز أبوحماد، يفتح أبوابه للجمهور، ويقوم القائمين عليه بالإتجار فى الأدوية البشرية بدون استصدار ترخيص لذلك، وبالمخالفة للقانون، وتم التحفظ علي ١٢٠ ألف وحدة دوائية متنوعة داخله متمثلة في أدوية ومنشطات مهربة، وغير مسجلة بوزارة الصحة المصرية، وغير مسموح بتداولها داخل الأراضي المصرية، وأدوية بشرية ومستلزمات طبية بدون فواتير فى مكان غير مرخص له ببيع وتجارة الأدوية، بالإضافة لمستلزمات طبية غير مسجلة بوزارة الصحة وصدر بحقها منشورات بعدم تداولها، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، وتشميع المكان غير المرخص بكامل محتوياته لحين العرض على النيابة العامة، بعد تحرير المحاضر اللازمة بمركز شرطة أبوحماد.

وأكد وكيل الوزارة علي إستمرار الحملات المكثفة لمفتشي الصيدلة ومختلف الإدارات الرقابية بالمديرية علي جميع المنشآت الحيوية بالمحافظة، مؤكدا عدم التهاون في إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات، والتي من شأنها عدم المساس بصحة وسلامة المواطنين، مقدماً الشكر والتقدير لمديري الصيدلة، والتفتيش الصيدلي، ولجميع المشاركين في الحملة للجهود المخلصة المبذولة حفاظاً علي صحة المواطنين بمحافظة الشرقية.

الشرقية ضبط مخالفة صحة مخالفات ترخيص

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