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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

طارق إسماعيل رئيسا للمركز الإعلامي بنادي سموحة السكندري

طارق إسماعيل وفرج
طارق إسماعيل وفرج عامر

أصدر المهندس فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، قرراً بتعيين الكاتب الصحفي الكبير، طارق إسماعيل، رئيسًا للمركز الإعلامي للنادي.


وأكد المهندس فرج عامر، أن النادي سيوفر جميع الاحتياجات الفنية والتقنية من الأجهزة والمعدات الحديثة للارتقاء بالملف الإعلامي وتقديم المستوى الذي يلبي طموحات أعضاء وجماهير سموحة.

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وأعرب عامر عن ثقته في قدرة إسماعيل على الارتقاء بالملف الإعلامي على كافة المستويات وتغطية الأخبار والأنشطة الرياضية بما يليق بأكبر الأندية في الإسكندرية.


من جانبه، أعرب الكاتب الصحفي طارق إسماعيل، عن سعادته بهذا المنصب، مشيرًا إلى أنه سيسعى إلى تطوير الأداء المؤسسي للإعلام في نادي سموحة، ووضعه على مصاف الأندية الكبرى في مصر.


وأكد سعيه لخلق محتوى إعلامي متميز لصالح نادي سموحة وأعضاءه الكرام، الذين يستحقون وجود منبر إعلامي داخل أسوار النادي العريق، بما يتواكب مع التطور التكنولوجي العالمي في مجال الإعلام واستخدام مختلف المنصات لبث محتوى يليق بأحد أكبر الأندية ليس في الإسكندرية وحدها ولكن في جمهورية مصر العربية.

سموحة فرج عامر طارق إسماعيل المركز الاعلامي نادي سموحة

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