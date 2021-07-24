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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أستون فيلا يحتفل بـ ذكرى انضمام تريزيجيه للفريق موسم 2019

صدى البلد

احتفل نادي استون فيلا الإنجليزي بـ ذكري انضمام محمود حسن تريزيجيه للفريق منذ موسمين .

ونشر الحساب الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ تويتر ” صوره لـ تريزيجيه وعلق : " في مثل هذا اليوم من عام 𝟮𝟬𝟭𝟵

انضم @Trezeguetلصفوف أستون فيلا. #الفيلانز "

 

تريزيجيه يهنئ الأهلي بـ الفوز بدوري أبطال إفريقيا للمرة العاشرة
 

وكان  محمود تريزيجيه لاعب استون فيلا الإنجليزي حرص، علي تهنئة النادي الأهلي بحصوله على لقب دوري أبطال أفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه، بعدما حقق فوزا كبيرًا على كايزر تشيفز الجنوب افريقي، بنتيجة 3-0 خلال المباراة التي جمعت بينهما على ملعب المركب الرياضي محمد الخامس بالمغرب، في مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا.


وكتب تريزيجيه عبر حسابه علي موقع "تويتر": "‏‏‏‏‏الف الف مبروك 😀👏🏼"


وافتتح الأهلي التهديف فى الدقيقة 52 عن طريق محمد شريف من تسديدة متقنة من تمريرة أكرم توفيق .

وأضاف الأهلي الثاني فى الدقيقة 64 عن طريق محمد مجدي أفشة من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء

ونجح الأهلي في تسجيل الثالث فى الدقيقة 73 عن طريق عمرو السولية بعد تدخل الفار .

بدأ الأهلي متراجعا في أول دقيقة أمام ضغط  لاعبي كايزر .

وجاءت كرة مقوسة من ركلة ركنية من الطرف الأيمن لصالح كايزر تشيفز شتتها دفاع الأهلي بنجاح فى الدقيقة 2 .

وتلقى عمرو السولية عرضية رائعة من علي معلول مررها برأسية ولكن خروج ممتاز من حارس مرمى كايز تشيفز فى الدقيقة 3 .

وواصل الأهلي تنفيذ العرضيات فى الدقيقة 4 عن طريق علي معلول ولكن شتتها دفاع كايزر تشفز بنجاح فى الدقيقة 4 .

وتلقي باركر  قائد فريق كايزر إبارا بعد تدخل عنيف علي أيمن اشرف في الدقيقة 8 .

وباغت سمير نوركوفيتش كرة قوية خارج منطقة الجزاء فى الدقيقة 16 تصدي لها محمد الشناوي ببراعة .


وتلقي أيمن أشرف بطاقة الصفراء بعد تدخل قوي علي سمير نوركوفيتش فى الدقيقة 21 .

وجاءت كرة عرضية من أكرم توفيق من الطرف الأيمن شتتها دفاع كايزر تشيفز لتصل إلى عمرو السولية على حدود منطقة الجزاء، مررها إلى أفشة سددها من لمسة واحدة بعيدة عن القائم الأيمن فى الدقيقة 24 .

بطاقة حمراء على لاعب كايزر تشيفز بعد تدخل قوي على أكرم توفيق لاعب الأهلي فى الدقيقة 45 .

وأجري موسيماني أول تغييراته بخروج أيمن أشرف ودخول ياسر إبراهيم بدلا منه فى الدقيقة 46 .

وفي الدقيقة 48 ، جاءت كرة عرضية من علي معلول من الطرف الأيسر تصل إلى حسين الشحات الذي راوغ المدافع، ومن ثم سدد كرة ارتطمت بدفاع كايزر تشيفز.

وجاء هدف الاهلي فى الدقيقة 52 عن طريق محمد شريف من تسديدة متقنة من تمريرة أكرم توفيق .

دوري ابطال افريقيا أستون فيلا تريزيجيه الأهلى ابطال افريقيا

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