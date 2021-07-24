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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد ذبح إمام أثناء الصلاة.. مؤسسات دينية جزائرية تستنجد بالرئيس

صدى البلد

 استنكرت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف الجزائرية، حادث ذبح حمودي بلال إمام مسجد طارق بن زياد، أثناء أداء الصلاة، في ولاية تيزي وزو الجزائرية .

وكان بيان لمديرية الشؤون الدينية والأوقاف، الخميس الماضي، قال إن حمودي تعرض لعملية القتل أثناء إمامته عصرا للمصلين، ومنفذ الجريمة مختل عقليا.

وبحسب وسائل إعلام ، أضاف البيان أن المعتدي تم إيداعه مستشفى الأمراض العقلية عدة مرات حسب شهادة المواطنين ورواد المسجد، والآن هو في قبضة مصالح الدرك التي باشرت التحقيقات لمعرفة ملابسات الجريمة.

فيما وصفت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، في بيانها، الحادث بـ"الفعل بالشنيع"، قائلة إنها تتابعه قضائيا، وتتضامن مع عائلة الإمام.

وقالت الوزارة إن "أسرة المساجد تتألم رغم مجهودات الوزارة في حماية الإمام من كل الاعتدءات وأشكال العنف التي يتعرض لها".

وبالتزامن مع ذلك، استنكر المجلس الوطني المستقل للأئمة وموظفي قطاع الشؤون الدينية والأوقاف في الجزائر، الجمعة، مقتل الإمام.

وفي بيان له، طالب المجلس بالتدخل العاجل للرئيس عبد المجيد تبون لحماية الأئمة من مختلف الاعتداءات والتهديدات، والمجلس المجتمع المدني باستنكار ما وصفه بـ"الجرم الدخيل" على الأمة الجزائرية.

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وأكد المجلس أن القانون الصادر في أبريل 2020 لا يفي بحماية الإمام، مشددا على إصدار جملة من القوانين والنصوص التنظيمية لتأمين الحماية الواضحة للإمام.

كما طالب المجلس، البرلمان بغرفتيه، خلال اجتماعه الاثنين المقبل، بتبني مطالب الأئمة عموما، وما تعلق بحمايتهم على وجه الخصوص.

وحمل السلطات مسؤولية المختلين الذين يجوبون الشوارع ومنعهم من دخول المساجد، نظرا لاحتمالية تسببهم في الاعتداءات على الأئمة سواء طواعية أو بتحريض، داعية لتنظيم يوم تضامني مع الإمام يحدد تاريخه ومكانه لاحقا.

وزارة الشؤون الدينية والأوقاف الجزائرية حادث ذبح إمام مسجد طارق بن زياد ولاية تيزي وزو الجزائرية أخبار الجزائر

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