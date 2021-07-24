طلاب الثانوية العامة: الفيزياء كان محتاج وقت أطول.. وفاة طالبة قبل الامتحان بربع ساعة بسبب أزمة قلبية.. والتعليم تضبط طالبا بالشرقية نشر الامتحان على صفحات الغش

أدى اليوم طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية امتحان الفيزياء في جميع اللجان الامتحانية الموجودة على مستوى الجمهورية ، وبلغ إجمالي عدد طلاب الثانوية العامة “الشعبة العلمية” الذين يؤدون امتحان الفيزياء اليوم عدد 392 ألفا 863 طالبا/طالبة على مستوى الجمهورية ، واستمر زمن امتحان الفيزياء من 10 صباحا لـ 1 ظهرا .

الطلاب: الامتحان كويس بس كان محتاج وقت

وقد تباينت آراء طلاب الثانوية العامة “الشعبة العلمية ” حول مستوى اسئلة امتحان الفيزياء ، حيث اكد بغض الطلاب ان الامتحان كان متوسط ولم يخرج عن المنهج ، بينما أكد البعض الآخر أن الامتحان طويل وفيه جزئيات للطالب المتميز و الوقت كان غير كافي للاجابة على كل الاسئلة.

وفاة الطالبة كان قبل ربع ساعة من دخولها الامتحان

وقد لفظت طالبة بـ الصف الثالث الثانوى بقرية كفر بالمشط ، التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، اليوم السبت، أنفاسها الأخيرة أثناء دخولها امتحان الفيزياء.

وتبين وفاة "منار. م. س"17 عامًا طالبة الصف الثالث الثانوى بمدرسة نصر عبد الغفور الثانوية بنات، عقب تدهور حالتها الصحية أثناء دخولها لجنة الامتحان.

وجرى نقل طالبة الصف الثالث الثانوى جثة هامدة إلى مستشفى منوف العام، وإخطار اللواء أحمد فاروق القرن ، مدير أمن المنوفية، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وقال أحمد سويد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، إنه أثناء إجراءات دخول الطلاب دخول امتحان الفيزياء لطلاب الصف الثالث الثانوى أصيبت طالبة بإغماء أثناء صعودها للسلم للوصول اللي اللجنة.

واضاف أن طالبة الصف الثالث الثانوى من مواليد قرية كفر بالمشط ، التابعة لمركز منوف بمدرسة نصر عبد الغفور الثانوية بنات.

وتابع أن وفاة الطالبة كان قبل ربع ساعه من دخولها الامتحان حيث تعرضت لحالة اغماء وتم نقلها فورا الي المستشفي، وتبين وفاتها داخل المستشفي.

وتابع، أن الطالبة تعرضت لأزمة قلبية قبل دخول الامتحان وأعلن الأطباء وفاتها داخل مستشفي منوف.

تداول اسئلة واجابات امتحان الفيزياء بعد توزيعه في اللجان

شهدت صفحات الغش على وسائل التواصل الاجتماعي “السوشيال ميديا” الآن، تداول صور قيل إنها تخص أسئلة واجابات امتحان الفيزياء الذي يؤديه طلاب الثانوية العامة 2021 الشعبة العلمية داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2021 الموجودة على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك بعد دقائق من توزيع امتحان الفيزياء داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2021، والذي تم توزيعه منذ العاشرة صباحا، ومن القرر أن يستمر زمن امتحان الفيزياء حتى الواحدة ظهرا.

ضبط الطالب المسئول عن نشر الامتحان بإحدى لجان الشرقية

أكدت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم، أنه تم ضبط طالب ثانوية عامة يدعى (ع.م.ا) بمحافظة الشرقية، لمسئوليته عن نشر بعض أسئلة امتحان الفيزياء على السوشيال ميديا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

عقوبة الغش في امتحانات الثانوية العامة 2021

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القانون رقم 205 لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، والذى وافق عليه مجلس النواب، ونشر في الجريدة الرسمية، فى إطار سياسة الدولة التى تهدف لمكافحة الغش فى الامتحانات والقضاء على كل الوسائل التى تساعد على الغش في الامتحانات، بتغليظ العقوبات على من يطبع أو يروج أسئلة الامتحانات بأى وسيلة أو فى أى نظم تقييم سواء فى مدارس مصرية أو أجنبية أو امتحانات المعادلة وتشمل العقوبات الحبس والغرامة والحرمان من الامتحانات، وعاقب ايضا من يحوز أجهزة محمول أو أى نوع من أجهزة الاتصال.

المادة الأولى

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأية وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات.

ويعاقب على الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ويحكم بحرمان الطالب الذي يرتكب غشاً أو شروعاً فيه أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها بالفقرتين السابقتين من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته، ويعتبر راسباً في جميع المواد، وفي حالة الامتحانات الأجنبية يحرم الطالب من أداء امتحانات المواد اللازمة للمعادلة وفقاً للنظام المصري دورين متتاليين.

وفي جميع الأحوال، يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة.

المادة الثانية

يعاقب كل من حاز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها دون مقتض أيًا من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الإتصال أو الإرسال أو الإستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أيًا من أجهزة التقنية الحديثة أيًا كان نوعها من الوسائل التي تساعد على ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القانون بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، وتقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة.

المادة الثالثة

يلغي القرار بقانون رقم 101 لسنة 2015 في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.