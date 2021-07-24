عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

المرأة والصحة| تعرف على المناعة التي تقضي على كورونا.. نجمات أثرن الجدل بإطلالاتهن في عيد الأضحي

صدى البلد

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، ونعرض أبرزها فيما يلي..

 

بواسطة الخلايا تي.. تعرف على المناعة التي تقضي على كورونا
كشفت دراسة جديدة أجريت مؤخرا عن مقاومة فيروس كورونا بخلايا تي من قبل باحثون في جامعة كينغز كوليدج لندن، أن الأجسام المضادة التي يطلقها جهاز المناعة لمقاومة فيروس كورونا كانت تتلاشى من الجسم في غضون بضعة أشهر، إلا ان خلايا تي المناعية كانت تتعرف على الفيروس وتقتله.

 

للفتيات.. كيف تفرقين بين المكياج الجيد والرديء؟
تحتار الكثير من السيدات و الفتيات في التفرقة بين المكياج الجيد و الردئ لأن في الكثير من الأحيان لا تكون هناك فروق واضحة بين المنتجات لذا لا يعرف الكثير كيف يفرق بين النوعين.

 

هل يمكن تخزين فيتامين D في فصل الصيف إلى الشتاء.. اعرف الحقيقة
هل يمكن تخزين فيتامين D الذي تحصل عليه من التعرض للشمس خلال فصل الصيف مخزَّنًا في الجسم لاستخدامه في أشهر الشتاء عندما يكون ضوء الشمس أقل توفرًا؟  فيعتبر من الأسئلة التي تشغل بال الكثير من الأشخاص.

 

نجمات أثرن الجدل بإطلالاتهن في عيد الأضحي


حرصت الكثير من نجمات الفن والمشاهير على مشاركة متابعيهم وجمهورهم عبر صفاحتهن الرسمية على مواقع التواصل الأجتماعي أبرز الإطلالات التي ظهرن بها خلال إجازة عيد الأضحى.

 

"أسترازينيكا" تكشف عن علاج السكر لهذه الفئة


قالت شركة أسترازينيكا، إن دواء بايدوريون لـ مرض السكر الذي تقدمه مرة واحدة أسبوعيًا قد تمت الموافقة عليه في الولايات المتحدة لاستخدامه للمرضى الذين تقل أعمارهم عن 10 أعوام، مما يوسع من وصول الدواء إلى مجموعة سكانية حرجة.

ترشيحاتنا

سنرى تُحف معمارية.. نقيب الأشراف يوجه رسالة للرئيس السيسي بعد تطوير أضرحة آل البيت

طلاب الثانوية العامة: امتحان الفيزياء كان صعبا وخداعا .. فيديو

5 دول استحوذت على 31.4 ‎% من حجم الصادرات المصرية من حيث الأصناف.. تقرير

سفيرة مصر في أوزبكستان: زيارة الرئيس السيسي أرست أساسًا هاماً لتوطيد العلاقات

كرة اليد.. الدنمارك تكتسح اليابان بفارق 17 نقطة قبل مواجهة مصر

ما حكم تأخير صلاة العصر من أجل العمل؟.. أمين الفتوى يجيب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لراغبي البناء.. غرامة 100 جنيه يوميا حال عدم إتخاذ هذا الإجراء

كائن الهوهوز.. الأمن يفحص فيديوهات فتاة التيك توك وزوجها

شاهد زوج ينشر مقاطع مخلة لزوجته على TikTok.. ومطالبات بمعاقبتهما

أزمة قلبية.. تفاصيل وفاة طالبة قبل امتحان الفيزياء في المنوفية

ننشر أول صورة لطالبة الثانوية العامة ضحية امتحان الفيزياء بالمنوفية

إعلان إثيوبي مثير للجدل بشأن سد النهضة

معركة ضرب بالأحزمة.. حمو بيكا في مشاجرة جديدة بالساحل الشمالي ..فيديو

مُدرسة في المنوفية تفجر مفاجأة عن امتحان فيزياء الثانوية العامة.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دون سبب.. شاهد الأرض ترتفع من مكانها بشكل غريب في الهند

زواج طفل في العراق يثير الجدل.. وتعليق صادم من والدته |شاهد

طريقة عمل الترمس البلدي والحلو لأكثر من شيف

الحب القاتل.. بعد أزمة طوخ أخصائي نفسي يحلل شخصية ريهام سعيد القاتلة

فيديو

أصغر عريس.. جدل في العراق بسبب زفاف طفل

فيديوجراف.. قصة اعتزال الفنانة لمياء الجداوي

فيديوجراف.. بسبب الألقاب.. نوال الزغبي ترد على خلافها مع نانسي عجرم

فيديو جراف.. السيسي: عايزين نسابق الزمن ونغير من بلدنا

المزيد

ساحة رأي

وفاء ابو السعود تكتب: حائرون على الطريق

د.فتحي حسين يكتب: ثورة 23 يوليو المجيدة

بيري محمد يكتب: الاسكواش بعيون مصرية

د. غادة جابر تكتب: الثورة البيضاء والجمهورية الجديدة

مني داوود تكتب: حنيني في طريقي

عبد المعطى أحمد يكتب: مزارات منسية فى القصير!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد مبروك

يوليو 2021

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الترتيبات الحدودية وعدم الاستقرار

إبراهيم شعبان

هل الانسحاب الأمريكي من العراق لصالح داعش وإيران؟

مني أحمد

الثورة البيضاء

كريمة أبو العينين

قلب أمه

هويدا دويدار

أمى.. الرحلة قصيرة

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: صراع سلاسل التوريد الدولى

أحمد فرغلى رضوان

«العارف».. تمت المهمة بنجاح

اﻟﻤﺰﻳﺪ