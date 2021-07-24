المرأة والصحة| تعرف على المناعة التي تقضي على كورونا.. نجمات أثرن الجدل بإطلالاتهن في عيد الأضحي

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، ونعرض أبرزها فيما يلي..

بواسطة الخلايا تي.. تعرف على المناعة التي تقضي على كورونا

كشفت دراسة جديدة أجريت مؤخرا عن مقاومة فيروس كورونا بخلايا تي من قبل باحثون في جامعة كينغز كوليدج لندن، أن الأجسام المضادة التي يطلقها جهاز المناعة لمقاومة فيروس كورونا كانت تتلاشى من الجسم في غضون بضعة أشهر، إلا ان خلايا تي المناعية كانت تتعرف على الفيروس وتقتله.

للفتيات.. كيف تفرقين بين المكياج الجيد والرديء؟

تحتار الكثير من السيدات و الفتيات في التفرقة بين المكياج الجيد و الردئ لأن في الكثير من الأحيان لا تكون هناك فروق واضحة بين المنتجات لذا لا يعرف الكثير كيف يفرق بين النوعين.

هل يمكن تخزين فيتامين D في فصل الصيف إلى الشتاء.. اعرف الحقيقة

هل يمكن تخزين فيتامين D الذي تحصل عليه من التعرض للشمس خلال فصل الصيف مخزَّنًا في الجسم لاستخدامه في أشهر الشتاء عندما يكون ضوء الشمس أقل توفرًا؟ فيعتبر من الأسئلة التي تشغل بال الكثير من الأشخاص.



حرصت الكثير من نجمات الفن والمشاهير على مشاركة متابعيهم وجمهورهم عبر صفاحتهن الرسمية على مواقع التواصل الأجتماعي أبرز الإطلالات التي ظهرن بها خلال إجازة عيد الأضحى.



قالت شركة أسترازينيكا، إن دواء بايدوريون لـ مرض السكر الذي تقدمه مرة واحدة أسبوعيًا قد تمت الموافقة عليه في الولايات المتحدة لاستخدامه للمرضى الذين تقل أعمارهم عن 10 أعوام، مما يوسع من وصول الدواء إلى مجموعة سكانية حرجة.