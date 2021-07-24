طالبة تمزق «البابل شيت» فى امتحان الفيزياء بالمنوفية.. وضبط طالبين حاولا الغش

أدى اليوم السبت طلاب الثانوية العامة " الشعبة العلمية "امتحان مادة الفيزياء " .

ورصدت غرفة عمليات الثانوية العامة أثناء سير عملية الامتحانات بعض الوقائع، ومنها نقل طالبة بالإسعاف بمدرسة نصر عبدالغفور الثانوية بمنوف فور إصابتها بحالة إغماء وتوفيت بالمستشفى ، وطالبة بمدرسة عبد الحميد أبو المجد الثانوية إثر إصابتها بهبوط حاد .

كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال طالبة بمدرسة قويسنا الرسمية المتميزة لقيامها بتمزيق البابل شيت ، وفى مركز شبين الكوم تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال طالب بمدرسة الماى الثانوية إستخدم تابلت مهكر في الغش، وكذا اتخاذ الإجراءات القانونية حيال طالب بمدرسة أشمون الجديدة لإستخدامه هاتف محمول فى الغش.

وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية على المتابعة المستمرة لسير عملية الامتحانات من خلال ربط غرفة العمليات المركزية بالمحافظة بغرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم وغرف عمليات المدن والمراكز لتلقى أي بلاغات عن سير الامتحانات بالمدارس علي مستوى المحافظة والعمل على سرعة حلها بهدف خروج المحافظة بالشكل اللائق بها حفاظاً على العملية التعليمية.