نشرة أخبار البلد| الحكومة: أجرة السرفيس ثابتة.. مصر للطيران تقترب من تشغيل 100 رحلة يوميا.. تركيب 40 ألف عداد مسبوق الدفع بالمساجد والكنائس

نشر قسم الاخبار عدد من الاخبار الهامة والمميزة على مدار الساعات الماضية وسننشر في السطور التالية ابرزها..

سعفان يتلقى تقريرا عن تطبيق إجراءات احترازية جديدة لدخول أبوظبي

الحكومة: أجرة ركوب جميع سيارات النقل الجماعي والسرفيس ثابتة دون أي زيادة

شعراوى: تركيب 40 ألف عداد مسبوق الدفع بالمساجد والكنائس العام المالى الحالى



مصر للطيران تقترب من تشغيل 100 رحلة يوميا

الأرصاد: غدا انخفاض درجات الحرارة نهارا وارتفاع الرطوبة ليلا



شلالات نياجرا الكندية تتزين بألوان العلم المصري للعام الثاني على التوالي



إيقاف أكثر من 15 قطارا.. السكة الحديد تعلن المواعيد الجديدة للقطارات



الزراعة: توريد 60 ألف طن من البنجر لمصانع السكر خلال إجازة العيد

شاهد.. وزير الطيران يتفقد مطار العلمين الدولي

خسائر فادحة.. الفلاحين تكشف أسباب غش الأعلاف بالأسواق



وصول جثمان زوجة مستشار الرئيس للشؤون الصحية إلى مثواه الأخير .. فيديو



