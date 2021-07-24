100 مليون يورو.. يوفنتوس يرفض عرضا خياليا من ليفربول لضم كييزا

رفض نادي يوفنتوس الإيطالي، عرضا خياليا من نادي ليفربول الإنجليزي، للتعاقد مع فيديريكو كييزا نجم الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت صحيفة “ لا ريبوبليكا” الإيطالية، أن نادي يوفنتوس رفض عرضا بـ 100 مليون يوور، من ليفربول، لضم كييزا، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وأضافت الصحيفة الإيطالية، أن ماسيميليانو أليجري، المدير الفني لفريق يوفنتوس، متمسك باستمرار كييزا، مع البيانكونيري.

يذكر أن كييزا، لعب "موخرا" دورا كبيرا، في تتويج منتخب إيطاليا في بطولة أمام أوروبا، بعد غياب دام 53 عاما.

"ميرور" تفجر مفاجأة بشأن مستقبل محمد صلاح



في سياق آخر، كشفت صحيفة “ ميرور” البريطانية، مفاجأة، بشأن مستقبل النجم المصري محمد صلاح مع نادي ليفربول.

وعنونت صحيفة “ ميرو” البريطانية، أمس، الجمعة:" محمد صلاح يميل إلى مغادرة ليفربول وقد يتبعه جوردان هندرسون"

وذكرت صحيفة “ ميرور البريطانية، أن محمد صلاح يعد أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، منذ انضمامه إلى ليفربول في 2017 قادما من روما، ولكن اللاعب المصري قد يرغب في تعزيز ملفه الشخصي بالانضمام إلى نادٍ أكبر”.

ونقلت صحيفة “ميرور” ، تصريحات دين جونز خبير سوق الانتقالات، والذي قال، أنه من المنطقي أن يستفيد ليفربول من بيع محمد صلاح ، ويعيد استثمار هذه الأموال في لاعب يمكن الاستفادة منه لمدة خمس أو ست أو سبع سنوات".

وأضاف جونز:" محمد صلاح طموح للغاية، وبينما كان يحب أن يكون في ليفربول، لا يرى أن هذه نهاية رحلته”.

وتابع:" "هذا هو السبب في أنه بدأ في إجراء مقابلات في الأشهر الـ 12 الماضية، ملمحا إلى الخطوة التالية بالنسبة له وهذا ليس بدافع عدم الاحترام، إنه يريد أن يتم الاعتراف به على أنه ضمن فئة أفضل اللاعبين. "

وقال:" “يجب أن يعرف في أي ناد سيحصل على ذلك ، أعتقد أنه من الناحية المثالية رأى ذلك في مكان ما مثل برشلونة أو ريال مدريد، لكن من غير الواضح ما إذا كانت هذه السبل ستفتح بسبب الأوضاع المالية في كلا الناديين”.