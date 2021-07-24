وزيرة الثقافة تنعى الأديب والشاعر فؤاد حجاج

نعت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، شاعر العامية الشهير فؤاد حجاج، الذي غيّبه الموت صباح اليوم؛ بعد صراع مع المرض.

وقالت "عبدالدايم"، إن الثقافة المصرية فقدت أحد أهم مبديعها في الأدب والشعر مضيفة أن الراحل تميز بوضوح أسلوبه وقوة تأثير كلماته.

وأكدت وزيرة الثقافة، أن الراحل لعب دورا هاما في إثراء مسرح الدولة علي مدار فترات طويلة داعية الله أن يتغمد الفقيد برحمته، وأن يلهم أسرته ومحبيه الصبر والسلوان .

يذكر أن الشاعر فؤاد حجاج بدأ مشواره الأدبي في أواخر الستينيات، أصدر ديوانه الأول عام 1971، وأثرى المكتبة العربية بالعديد من الدواوين، والمسلسلات الإذاعية، والكتب، والبرامج الشعرية، والمسرحيات وغيرها، من أهم أعماله تترات مسلسل "حديث الصباح والمساء" إلى جانب العديد من المسلسلات الإذاعية والبرامج الشعرية ومنها "جحا 79" كما قدم لمسرح الدولة "قطار الحواديت" ،"والله زمان يا فاطمة".

ومن أشهر أعماله الأدبية وادي الخوف (ديوان بالعامية) 1971، في المحكمة (ديوان بالعامية) 1973، غنوة المطر (ديوان بالعامية) 2003، العمال والمسرح (دراسة مشتركة) 1979، غناوي القلب (ديوان مشترك) 1980، يوميات عبدالعال (قصيدة درامية) 1984، محاكمة شخصيات نجيب محفوظ (قصيدة درامية) 2003، نور النار (ديوان بالعامية) 1989، وفتافيت الجمر (ديوان بالعامية) 2004 ومن الدراسات المسرح والعمال 1989، بيتهوفن معزوفة التحدي 1995، فارس مسرح الثقافة الجماهيرية 1997 للأطفال، علام .. وقطار الأحلام 2003 أعمال خاصة، طه .. قنديل من الوطن (رؤية وأشعار) عن كتاب رحلة التنوير للدكتور سمير سرحان والدكتور محمد عناني.

وحصل على العديد من الأوسمة والجوائز منها جائزة العيد الأول للفن والثقافة عام 1979 (وزارة الثقافة)، جائزة الميكروفون الذهبي عام 2001 (مهرجان الإذاعة والتليفزيون)، شهادات تكريم من أغلبية جامعات مصر، وشهادات تكريم من مديريات الثقافة بالأقاليم، ومنحة التفرغ لعامي 1996 – 1997 (وزارة الثقافة).

وفاة فؤاد حجاج

أعلنت الصفحة الرسمية للشاعر الكبير فؤاد حجاج عن وفاته ،حيث يعد حجاج أحد أبرز شعراء العامية في التاريخ المصري وصاحب تتر مسلسل “حديث الصباح والمساء”.

وكتبت الصفحة الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “توفي إلى رحمة الله تعالى والدي الأستاذ فؤاد حجاج وإنا لله وإنا إليه راجعون”.