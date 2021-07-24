عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين هدير أبو زيد وأحمد عبد الصمد، تقريرا تلفزيونيا بعنوان، بشهادة أممية.. التنمية في الصعيد قصة نجاح كبيرة.

منذ أيام قليلة حققت الحكومة المصرية نجاحًا دوليًا بعد إعلان الأمم المتحدة إدراج برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بمنصة أفضل الممارسات التي تحقق أهداف التنمية المستدامة التابعة لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بما يعد اعترافًا أمميًا بنجاح التجربة المصرية وإشادة بما تقوم به الحكومة بإحداث تغيير شامل في الوضع التنموي ودفع عجلة التنمية والاقتصاد في صعيد مصر.

التنمية في الصعيد

يعتبر برنامج التنمية المحلية إحدى الآليات التنفيذية الرئيسة لبرنامج الحكومة المصرية الخاص بالتنمية، حيث يوفر البرنامج نموذجا للتنمية المحلية المتكاملة قابلة للتكرار في المحافظات الأخرى في صعيد مصر وهو ما بدأ بالفعل في محافظتي أسيوط والمنيا بعد موافقة البنك الدولي والحكومة المصرية على ذلك.

ويحظى برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر بمتابعة دوري من جانب الرئيس عبدالفتاح السيسي باعتباره أحد المشروعات الكبرى التي تنفذها الحكومة لتنمية محافظات الصعيد، ويعد هذا البرنامج ثمرة جهود الحكومة التي ترى بعين الواقع أن صعيد مصر هو أحد أهم ركائز التنمية بمصر الحديثة لذلك فقد أولته الحكومة اهتمامًا كبيرًا كما عمل البرنامج على وضع نموذج تنموي جديد يقوم بدعم تطبيق اللامركزية من خلال خطط تشاركية منبثقة من مشاكرة مجتمعية حقيقية تعكس الاحتياجات المحلية لأهالي الصعيد.